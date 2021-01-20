В России могут начать выдачу ковид-сертификатов для выезда за рубеж
Предполагается, что их получат привившиеся от инфекции.
Кабинет министров РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
— Правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж, — сказала она в интервью РИА "Новости".
Данная мера, по словам омбудсмена, позволит не только преодолеть ряд ограничений, но и расширить права человека. Однако пока не решён вопрос о том, как быть с гражданами, которые не могут получить вакцину по состоянию здоровья.
Напомним, накануне стало известно, что в Башкирии вводят "антиковидные паспорта". Документ с 5 февраля смогут получить переболевшие коронавирусом или вакцинированные жители региона. При этом ряд вирусологов назвали такую меру преждевременной, по их мнению, "паспорт" никакой реальной пользы может и не принести.
Фото © ТАСС / Афонина Елена