Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Оренбургом
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Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Три человека, среди которых один ребёнок, погибли в результате ДТП под Оренбургом. По информации Лайфа, ещё один человек пострадал.
Авария с участием микроавтобуса Ford Transit и KIA произошла на 26-м километре дороги "Обход г. Оренбурга" утром 21 января. Добавим, что все погибшие находились в салоне легкового автомобиля.
Причины ДТП и его обстоятельства выясняются.