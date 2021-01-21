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Регион
Опубликовано 21 января 2021, 04:17

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Оренбургом

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Три человека, среди которых один ребёнок, погибли в результате ДТП под Оренбургом. По информации Лайфа, ещё один человек пострадал.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Авария с участием микроавтобуса Ford Transit и KIA произошла на 26-м километре дороги "Обход г. Оренбурга" утром 21 января. Добавим, что все погибшие находились в салоне легкового автомобиля.

Причины ДТП и его обстоятельства выясняются.

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Артур Белкин
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