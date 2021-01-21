Умер посол России в Замбии
Александр Болдырев. Фото © Twitter / RusembZ
Дипломату было 65 лет.
Скончался посол России в Замбии Александр Болдырев. Об этом сообщается в аккаунте дипмиссии РФ в "Твиттере".
Причины безвременной кончины 65-летнего дипломата не называются. Болдырев занимал должность посла в африканской стране с 31 октября 2019 года.
Александр Болдырев родился в Москве в 1955 году в семье советского дипломата Вила Болдырева. В 1978-м он окончил МГИМО МИД СССР. Владел английским и бенгальским языками. В разное время занимал посты советника Посольства России в Великобритании, заместителя постпреда России при ОБСЕ в Вене и заместителя постпреда РФ при ЮНЕСКО в Париже.
17 января стало известно о скоропостижной кончине посла России в ОАЭ Сергея Кузнецова.