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Опубликовано 21 января 2021, 10:24

Умер посол России в Замбии

Александр Болдырев. Фото © Twitter / RusembZ

Александр Болдырев. Фото © Twitter / RusembZ

Дипломату было 65 лет.

Скончался посол России в Замбии Александр Болдырев. Об этом сообщается в аккаунте дипмиссии РФ в "Твиттере".

Причины безвременной кончины 65-летнего дипломата не называются. Болдырев занимал должность посла в африканской стране с 31 октября 2019 года.

Александр Болдырев родился в Москве в 1955 году в семье советского дипломата Вила Болдырева. В 1978-м он окончил МГИМО МИД СССР. Владел английским и бенгальским языками. В разное время занимал посты советника Посольства России в Великобритании, заместителя постпреда России при ОБСЕ в Вене и заместителя постпреда РФ при ЮНЕСКО в Париже.

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Эмила Сидорова
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