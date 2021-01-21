Депутат Боярский возмутился попыткам привлечь детей к участию в незаконных акциях 23 января — видео

Школьники не должны быть втянуты в циничные манипуляции, указал парламентарий.

Депутат Госдумы Сергей Боярский возмутился попыткам втянуть детей в несанкционированные акции. Видео © Instagram / sergeyboyarskiy

Родители российских детей должны проявить бдительность, чтобы их чада не стали марионетками в циничной политической игре. Об этом в посте в "Инстаграме" написал депутат Госдумы Сергей Боярский, которого возмутили попытки привлечь детей к участию в незаконных акциях 23 января.

Парламентарий отметил, что у каждого гражданина есть свои политические предпочтения, убеждения и, когда взрослые люди спорят, это нормально. Сейчас же речь идёт о несовершеннолетних.

— Сейчас о другом. В социальной сети "Тикток", которая в основном рассчитана на подростков 12–14 лет, уже второй день идут призывы к участию в несогласованных акциях. Это что вообще такое? Вы что, из детей решили сделать живой щит? Они-то тут при чём? Они ведь даже не понимают, что происходит. Не поймут, зачем там оказались. Я, когда был подростком, куда угодно готов был с друзьями пойти, лишь бы вместе, — указал депутат.

Боярский призвал родителей поговорить со своими детьми и не дать втянуть несовершеннолетних в циничные манипуляции.

— Не дайте им оказаться в эпицентре провокаций и беспорядков! Давайте побережём наших детей, — заключил парламентарий.