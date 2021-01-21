Албания объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер

Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Албания собирается выслать российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

В албанском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что связались с послом РФ в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность из-за нарушения предписаний со стороны сотрудника российской дипмиссии.

— К сожалению, вопреки обещаниям дипломат продолжал нарушать принятые меры <...> С сожалением Правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления, — поведали в МИД Албании.

При этом дипломаты надеются, что Москва отнесётся к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. В МИД страны заверили российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению межгосударственных отношений.

В российском посольстве в Тиране заявили, что в курсе об этом решении властей Албании. Однако, как сообщает РИА "Новости", в диппредставительстве считают обвинения в адрес дипломата из РФ необоснованными.