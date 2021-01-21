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Регион
Опубликовано 21 января 2021, 23:25

Албания объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Албания собирается выслать российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

В албанском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что связались с послом РФ в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность из-за нарушения предписаний со стороны сотрудника российской дипмиссии.

К сожалению, вопреки обещаниям дипломат продолжал нарушать принятые меры <...> С сожалением Правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления, — поведали в МИД Албании.

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При этом дипломаты надеются, что Москва отнесётся к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. В МИД страны заверили российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению межгосударственных отношений.

В российском посольстве в Тиране заявили, что в курсе об этом решении властей Албании. Однако, как сообщает РИА "Новости", в диппредставительстве считают обвинения в адрес дипломата из РФ необоснованными.

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Ранее МИД РФ принял решение выслать из России двух сотрудников Посольства Нидерландов в Москве.

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Иван Косицын
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