Теплее на 30 градусов, но не весна. Чем грозит резкий перепад температур

Резкая оттепель — это чаще всего совпадение трёх факторов. Первый — повышение температуры. По прогнозу Росгидромета, практически всю ближайшую неделю столбики термометров будут держаться выше нуля, разве что в четверг в Московском регионе обещают минус два. После 25-градусных морозов в минувший понедельник контраст, конечно, разительный. Второй — пониженное атмосферное давление. Впрочем, по данным центра "Фобос", оно в ближайшие дни будет на уровне 742–744 миллиметров ртутного столба, то есть в пределах нормы. Напомним, нормой в Москве считается 748 миллиметров. И третий — очень влажный воздух. В данном случае, как ожидают метеорологи, вплоть до 98%.

Как всё это влияет на самочувствие?

Во влажном воздухе кислорода не становится меньше, заверил кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Конев. По его словам, проблема может возникнуть из-за того, что воздух становится более плотным — многим людям из-за этого труднее дышать. А что касается давления, то в этом смысле речь идёт скорее не о какой-то гипотетической зависимости от погоды, а просто о хронических заболеваниях.

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— Страшны перепады давления, температуры, влажности, которые неблагоприятно отражаются на регуляции сердечно-сосудистого тонуса в первую очередь. Страдает сердечно-сосудистая система. И если есть какие-то хронические заболевания, то перед подобными перепадами надо, естественно, посоветовавшись с врачами, подкорректировать своё лечение. И избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок в этот период, наверное, вот и все рекомендации, — пояснил доктор медицинских наук.

Напомним, атмосфера весит пять квадриллионов тонн, а нас не расплющивает только потому, что наш организм отвечает на это равноценным (в основном) давлением изнутри. Если это противодействие чрезмерно, врач диагностирует гипертонию, если слишком слабо — гипотонию. Что происходит, когда меняется давление атмосферы? У всех по-разному, говорит врач. Самое очевидное — повышение давления в артериях при пониженном давлении воздуха.

— Человек себя чувствует неважно. У гипотоников давление может избыточно снижаться, а у гипертоников — избыточно повышаться. Эти реакции индивидуальны, они не имеют какой-то очень выраженной общей закономерности, — отметил кардиолог.

Врач рассказал, что лично не сталкивался с таким явлением, как метеозависимость, но признал, что такая проблема есть.

— Метеопатия существует, правда, она не так широко распространена, как говорят об этом частенько в средствах массовой информации. Это один-два, может быть, три процента людей, подверженных метеопатическим изменениям. Но с возрастом их количество увеличивается, — сказал Юрий Конев.

При этом у большинства людей связь перемены погоды с физическим состоянием мнимая или как минимум сильно преувеличенная, уверен доктор медицинских наук.

— У многих это явление носит эмоциональный окрас. Чрезмерно эмоциональные всплески порой воспринимаются как метеопатия. В большей степени это психология, — уверен врач.

У синоптиков в силу профессии часто развивается своеобразная метеозависимость, рассказал Лайфу научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. По его словам, их самочувствие связано с точностью составленного ими прогноза.

— Если фактическая погода не соответствует прогнозу, они чувствуют себя очень плохо, потому что они не смогли точно предсказать погоду. А если прогноз оправдывается, чувствуют они себя замечательно, причём даже если погода плохая: сильнейший дождь, град, ветер. Совершенно некомфортная погода, а они счастливы, — поделился синоптик.

А если кроме шуток, то наука не подтверждает существования метеозависимости, подчеркнул заслуженный метеоролог Российской Федерации. Он упомянул о многочисленных исследованиях, проведённых на эту тему в разных странах. Наблюдения показали, что ощущения людей при резких переменах погоды зависят от одной любопытной детали: знают ли люди заранее об этих переменах.

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— Если не говорить человеку, что давление резко упадёт в течение сегодняшнего дня или ближайших дней, то у него даже если возникают боли, то они никак не связаны с метеорологическими факторами, — заверил Роман Вильфанд.

Тем не менее есть данные о том, что здоровье человека может ухудшиться на фоне резкого перепада температуры. К примеру, в 2018 году об этом заявил кардиолог из Университета Мичигана Хедвиг Андерссон. Он вместе с коллегами изучил информацию о состоянии 30 тысяч пациентов больниц с 2010 по 2016 год и сопоставил её с данными метеорологических наблюдений. Выяснилось, что сердечных приступов было заметно больше в те дни, когда внезапно становилось градусов на 20 теплее, чем накануне.

— Наше исследование показывает, что такие колебания температуры на улице потенциально могут привести к увеличению числа сердечных приступов и повлиять на глобальное здоровье сердца в будущем, — заявил учёный на заседании научной сессии Американского колледжа кардиологии.