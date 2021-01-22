"Гармошек не будет!" В Крыму отреагировали на желание Кравчука посетить полуостров

Политику припомнили то, как он поливал грязью Россию и её народ.

Первому президенту Украины Леониду Кравчуку можно и нужно посетить Крым, потому что произошедшие после воссоединения с Россией изменения на полуострове колоссальные. Об этом заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди.

— Приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные. Нужно также определиться, в каком качестве будет осуществляться поездка. Это может быть частный визит либо в качестве участника официальной делегации, — сказала парламентарий в эфире НСН.

Ковитиди напомнила, что решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в республике осуществляется в установленном законом порядке посредством Министерства иностранных дел России. Она также призвала не забывать про действующие в России ограничения из-за коронавируса.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек воспринял слова Кравчука с меньшим оптимизмом. Он припомнил украинскому политику то, как тот поливал грязью Россию и российский народ, а также требовал ужесточить санкции. По мнению парламентария, на тёплый приём в Крыму бывшему лидеру Незалежной надеяться не стоит.

— Скажем прямо, кто его здесь ждёт. Мало ли что он там наговорил прессе... И теперь он ждёт, что мы его с гармошками и песнями в Крыму встречать будем? Думаю, максимум, что ожидает здесь Леонида Кравчука, — это захлопнутые перед носом двери, — сказал Бальбек.