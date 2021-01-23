Он отметил, что грипп обычно активен с ноября и достигает своего пика к середине и концу января. Но нынешние антиковидные меры — социальная дистанция, ношение масок, мытьё рук и так далее — позволили не ухудшить эпидемиологическую обстановку в России, а также в Европе. Свою роль сыграла и активная вакцинация населения от гриппа. Правда, теперь от коронавируса нужно прививаться отдельно.