Медики объяснили, почему в этом году не было эпидемии гриппа
Свою роль сыграла и вакцинация, развёрнутая осенью.
Меры по профилактике коронавируса препятствуют распространению и гриппа. Таким мнением в беседе с "Аргументами и фактами" поделился вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он отметил, что грипп обычно активен с ноября и достигает своего пика к середине и концу января. Но нынешние антиковидные меры — социальная дистанция, ношение масок, мытьё рук и так далее — позволили не ухудшить эпидемиологическую обстановку в России, а также в Европе. Свою роль сыграла и активная вакцинация населения от гриппа. Правда, теперь от коронавируса нужно прививаться отдельно.
— Вакцины не обладают перекрёстной защитой. Потому прививка от гриппа не защищает от коронавируса, и наоборот, — отметил Лебедев.
Ранее стало известно, что люди после перенесённого коронавируса иногда становятся более зависимыми от погоды. В частности, у некоторых начали проявляться обострения хронических болезней при резкой перемене метеоусловий.
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