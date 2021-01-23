Около 15 детей задержали на несогласованной акции в Москве

Полицейские передают их законным представителям.

Около пятнадцати несовершеннолетних задержали на несогласованной акции в Москве, такие данные приводит уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Как пишет ТАСС, самым младшим из них было девять и двенадцать лет. Сейчас многие дети уже отпущены, а задерживали их для того, чтобы передать законным представителям.