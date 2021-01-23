Около 15 детей задержали на несогласованной акции в Москве
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Полицейские передают их законным представителям.
Около пятнадцати несовершеннолетних задержали на несогласованной акции в Москве, такие данные приводит уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Как пишет ТАСС, самым младшим из них было девять и двенадцать лет. Сейчас многие дети уже отпущены, а задерживали их для того, чтобы передать законным представителям.
Напомним, ранее в МВД заявили, что будут привлекать к ответственности за призывы к незаконным акциям 23 января. А Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о вовлечении детей в незаконные акции протеста. Тем не менее в Москве протестующие собрались на Пушкинской площади. Лайф публиковал видео задержаний нарушителей.