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Регион
Опубликовано 23 января 2021, 18:01
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Около 15 детей задержали на несогласованной акции в Москве

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Полицейские передают их законным представителям.

Около пятнадцати несовершеннолетних задержали на несогласованной акции в Москве, такие данные приводит уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Как пишет ТАСС, самым младшим из них было девять и двенадцать лет. Сейчас многие дети уже отпущены, а задерживали их для того, чтобы передать законным представителям.

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Напомним, ранее в МВД заявили, что будут привлекать к ответственности за призывы к незаконным акциям 23 января. А Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о вовлечении детей в незаконные акции протеста. Тем не менее в Москве протестующие собрались на Пушкинской площади. Лайф публиковал видео задержаний нарушителей.

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Александра Вишнякова
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