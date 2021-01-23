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Регион
Опубликовано 23 января 2021, 20:20
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В Госдуму внесли законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В СР назвали это приоритетным и программным для партии законом.

В Государственную думу внесён законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Направила его фракция "Справедливая Россия". Об этом заявил её лидер Сергей Миронов в своём телеграме.

Фракция "Справедливая Россия" предприняла очередную попытку восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров. <...> Это приоритетный и программный для нашей партии закон, — заявил Миронов.

Индексация выплат работающим пенсионерам не проводится с 2016 года, хотя периодически звучат предложения её возобновить. В Пенсионном фонде ранее отмечали, что на это ежегодно потребуются сотни миллиардов рублей.

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В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить конкретные предложения по данному вопросу.

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Николай Абрамов
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