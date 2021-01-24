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Регион
Опубликовано 24 января 2021, 00:12
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"Властолюбие сжигает". В Госдуме прокомментировали требование Порошенко об "осаде Кремля"

Фото © Twitter / poroshenko

Фото © Twitter / poroshenko

По словам депутата Бальбека, советы экс-президента нынешнему приведут к тому, что Украина останется страной, ведущей гражданский конфликт.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал требование бывшего президента Украины Петра Порошенко о "непрерывной осаде Кремля", которое тот выдвинул нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

Порошенко потребовал от Зеленского "непрерывной осады Кремля"
Порошенко потребовал от Зеленского "непрерывной осады Кремля"

Властолюбие сжигает экс-президента Украины. И теперь Пётр Порошенко даёт советы своему последователю, как ещё дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт, — подчеркнул парламентарий в интервью РИА "Новости".

Бальбек добавил, что Порошенко за годы президентства не смог добиться мирного урегулирования в Донбассе. По его словам, у экс-лидера Незалежной были ожидания, что Запад предложит ему какую-то хитрую формулу для "обмана жителей" восточного региона.

Однако, отметил депутат, Украина лишь разрушила связи с Россией и показала свою несостоятельность в международных договорённостях.

Ранее украинский дипломат захотел "потушить свет" в Кремле.

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Дарья Хомякова
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