По словам депутата Бальбека, советы экс-президента нынешнему приведут к тому, что Украина останется страной, ведущей гражданский конфликт.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал требование бывшего президента Украины Петра Порошенко о "непрерывной осаде Кремля", которое тот выдвинул нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

— Властолюбие сжигает экс-президента Украины. И теперь Пётр Порошенко даёт советы своему последователю, как ещё дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт, — подчеркнул парламентарий в интервью РИА "Новости".

Бальбек добавил, что Порошенко за годы президентства не смог добиться мирного урегулирования в Донбассе. По его словам, у экс-лидера Незалежной были ожидания, что Запад предложит ему какую-то хитрую формулу для "обмана жителей" восточного региона.

Однако, отметил депутат, Украина лишь разрушила связи с Россией и показала свою несостоятельность в международных договорённостях.