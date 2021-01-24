Чилийское Управление по ЧС объявило угрозу цунами.

У берегов Чили зафиксировано серьёзное землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

В зоне подземных толчков оказались Южные Шетландские острова, где расположена в том числе российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1328 километров к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, где проживает 117 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 40 километров.

Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами на антарктических территориях и рекомендовало немедленно покинуть прибрежную территорию.

Следом за первым произошло второе землетрясение — в 65 километрах от столицы Чили Сантьяго. Магнитуда составила 5,8, информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.