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Опубликовано 25 января 2021, 13:35
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"Самая красивая женщина в мире" снялась для глянца, но узнать её удалось только по голому телу

Даже такой экстравагантный образ не смог отвлечь подписчиков Беллы от её красоты.

Фанаты известной 24-летней американской модели Беллы Хадид уже редко чему-то удивляются из-за её необычного вкуса, но даже они были поражены новым проектом своего кумира. Девушка снялась для журнала V Magazine в образе инопланетянки, который, судя по названию фотосессии — "Девушка, которая упала на Землю", — был вдохновлён Дэвидом Боуи и одним из фильмов, где он сыграл главную роль.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Из одежды на Белле были лишь чёрное сетчатое бельё и стильные туфли. Кожу модели выкрасили в серебристо-металлический цвет, чтобы подчеркнуть её внеземное происхождение. Макияж по этой же причине сделали агрессивным и необычным. И хоть на снимках девушка предстала в непривычном виде, поклонники пришли в восторг и от задумки, и от фигуры кумира.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Вот уж действительно неземная ❤️


fannybourdettedonon

Ты ангел, который упал на землю, Белла!

sweetbabybels

Боже мой, это же мой любимый фильм! Как красиво!

whoiscelebrityvice

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Неудивительно, что для проекта в качестве вдохновения был выбран фильм 1976 года "Человек, который упал на Землю". Дэвид Боуи, легенда мировой поп-культуры, сыграл в нём главную роль — инопланетянина, который прибыл на Землю в поисках воды для своей засыхающей планеты. Кинокартина была снята по роману Уолтера Тевиса. Среди его произведений также прославился "Ход королевы", который получил особую любовь пользователей Сети после экранизации 2020 года от платформы Netflix.

Ангел Victoria's Secret заранее нарядилась ко Дню всех влюблённых, выбрав прозрачное бельё в сердечко
Ангел Victoria's Secret заранее нарядилась ко Дню всех влюблённых, выбрав прозрачное бельё в сердечко
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Фото © Instagram / bellahadid

Анна Бояршина
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  • Дэвид Боуи
  • Поп-культура
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