"Самая красивая женщина в мире" снялась для глянца, но узнать её удалось только по голому телу

Фанаты известной 24-летней американской модели Беллы Хадид уже редко чему-то удивляются из-за её необычного вкуса, но даже они были поражены новым проектом своего кумира. Девушка снялась для журнала V Magazine в образе инопланетянки, который, судя по названию фотосессии — "Девушка, которая упала на Землю", — был вдохновлён Дэвидом Боуи и одним из фильмов, где он сыграл главную роль.

Фото © Instagram / bellahadid

Из одежды на Белле были лишь чёрное сетчатое бельё и стильные туфли. Кожу модели выкрасили в серебристо-металлический цвет, чтобы подчеркнуть её внеземное происхождение. Макияж по этой же причине сделали агрессивным и необычным. И хоть на снимках девушка предстала в непривычном виде, поклонники пришли в восторг и от задумки, и от фигуры кумира.

Фото © Instagram / bellahadid

Вот уж действительно неземная ❤️

fannybourdettedonon

Ты ангел, который упал на землю, Белла! sweetbabybels

Боже мой, это же мой любимый фильм! Как красиво! whoiscelebrityvice

Фото © Instagram / bellahadid