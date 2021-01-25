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Регион
Опубликовано 25 января 2021, 14:49

Толстой вновь стал заместителем председателя ПАСЕ

Пётр Толстой. Фото © Государственная дума

Пётр Толстой. Фото © Государственная дума

Депутат возглавляет делегацию РФ в организации.

Заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления полномочий российской делегации вновь избрали вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Об этом журналистам сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Вице-спикер Пётр Олегович Толстой утверждён заместителем председателя ПАСЕ, — сказал спикер Госдумы.

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Напомним, в 2014 году — после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ — российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников. 29 января 2020 года ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий российской делегации в ассамблее в полном объёме.

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Алёна Темирчиева
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