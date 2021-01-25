Толстой вновь стал заместителем председателя ПАСЕ
Пётр Толстой. Фото © Государственная дума
Депутат возглавляет делегацию РФ в организации.
Заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления полномочий российской делегации вновь избрали вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Об этом журналистам сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
— Вице-спикер Пётр Олегович Толстой утверждён заместителем председателя ПАСЕ, — сказал спикер Госдумы.
Напомним, в 2014 году — после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ — российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников. 29 января 2020 года ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий российской делегации в ассамблее в полном объёме.