Путин призвал запретить публичное уравнивание ролей СССР и Германии во Второй мировой войне
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Соответствующая поправка может появиться в Федеральном законе "Об увековечении Победы в ВОВ".
Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам Госдумы запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующая рекомендация опубликована в списке поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
— Рекомендовать Госдуме подготовить к рассмотрению... проект федерального закона о внесении... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, — говорится в заявлении.
Отмечается, что в случае принятия парламентариями рекомендаций изменения будут внесены в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Ответственным лицом президент назначил председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и обсудил вопрос поставки вакцины от коронавируса "Спутник V".