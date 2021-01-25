Путин призвал запретить публичное уравнивание ролей СССР и Германии во Второй мировой войне

Соответствующая поправка может появиться в Федеральном законе "Об увековечении Победы в ВОВ".

Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам Госдумы запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующая рекомендация опубликована в списке поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

— Рекомендовать Госдуме подготовить к рассмотрению... проект федерального закона о внесении... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае принятия парламентариями рекомендаций изменения будут внесены в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Ответственным лицом президент назначил председателя Государственной думы Вячеслава Володина.