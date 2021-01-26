Умерла тётя Сима из "Джентльмен-шоу" — актриса Ирина Токарчук

Смерть наступила в результате сердечного приступа.

На 62-м году жизни скончалась известная украинская актриса Ирина Токарчук. Об этом в "Фейсбуке" сообщил её друг, кинокритик Евгений Женин.

По его словам, причиной смерти артистки стал сердечный приступ.

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе. Она снималась во многих фильмах, среди которых "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Одиноким предоставляется общежитие", "Астенический синдром", "Пара гнедых" и многие другие.

Известность же артистке принесла роль колоритной тёти Симы из коммунальной квартиры в юмористической передаче "Джентльмен-шоу".