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Опубликовано 26 января 2021, 03:44
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Умерла тётя Сима из "Джентльмен-шоу" — актриса Ирина Токарчук

Ирина Токарчук. Фото © kino-teatr.ru

Ирина Токарчук. Фото © kino-teatr.ru

Смерть наступила в результате сердечного приступа.

На 62-м году жизни скончалась известная украинская актриса Ирина Токарчук. Об этом в "Фейсбуке" сообщил её друг, кинокритик Евгений Женин.

По его словам, причиной смерти артистки стал сердечный приступ.

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Умер звёздный стилист Александр Шевчук, работавший с Пугачёвой и Киркоровым

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе. Она снималась во многих фильмах, среди которых "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Одиноким предоставляется общежитие", "Астенический синдром", "Пара гнедых" и многие другие.

Известность же артистке принесла роль колоритной тёти Симы из коммунальной квартиры в юмористической передаче "Джентльмен-шоу".

Ранее Лайф сообщал, что в Москве нашли мёртвым известного стендап-комика Александра Шаляпина.

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Артур Лапсаков
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