Умерла тётя Сима из "Джентльмен-шоу" — актриса Ирина Токарчук
Ирина Токарчук. Фото © kino-teatr.ru
Смерть наступила в результате сердечного приступа.
На 62-м году жизни скончалась известная украинская актриса Ирина Токарчук. Об этом в "Фейсбуке" сообщил её друг, кинокритик Евгений Женин.
По его словам, причиной смерти артистки стал сердечный приступ.
Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе. Она снималась во многих фильмах, среди которых "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Одиноким предоставляется общежитие", "Астенический синдром", "Пара гнедых" и многие другие.
Известность же артистке принесла роль колоритной тёти Симы из коммунальной квартиры в юмористической передаче "Джентльмен-шоу".
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