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Опубликовано 26 января 2021, 22:32

Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Ранее российский лидер обсудил эту тему со своим американским коллегой Джо Байденом.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сроком на пять лет. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Ратифицировать соглашение о продлении договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, — говорится в документе.

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В документе указывается, что продление договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений между Россией и США, а также поддерживать стабильность в мире. Добавим, что документом предполагается продление договора до 5 февраля 2026 года.

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Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обменялись мнениями о желании продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Артур Белкин
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