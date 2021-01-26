Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет

Ранее российский лидер обсудил эту тему со своим американским коллегой Джо Байденом.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сроком на пять лет. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

— Ратифицировать соглашение о продлении договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, — говорится в документе.

В документе указывается, что продление договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений между Россией и США, а также поддерживать стабильность в мире. Добавим, что документом предполагается продление договора до 5 февраля 2026 года.