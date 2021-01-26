Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет
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Ранее российский лидер обсудил эту тему со своим американским коллегой Джо Байденом.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сроком на пять лет. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.
— Ратифицировать соглашение о продлении договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, — говорится в документе.
В документе указывается, что продление договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений между Россией и США, а также поддерживать стабильность в мире. Добавим, что документом предполагается продление договора до 5 февраля 2026 года.
Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обменялись мнениями о желании продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).