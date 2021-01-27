"Глоток свежего воздуха". В Госдуме отреагировали на смягчение коронавирусных мер в Москве

Необходимо, чтобы бизнес развивался, отметила депутат.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала информацию о смягчении коронавирусных мер в столице, отметив, что это было ожидаемо.

— Это то, о чём мы говорили в период ограничений: как только ситуация начнёт улучшаться, конечно, все эти ограничения будут постепенно сниматься. <...> Все должны работать. Наверное, это будет глоток свежего воздуха, — сказала парламентарий в беседе с RT.

Бессараб отметила, что необходимо, чтобы бизнес развивался, а отрасли, в том числе общепита, восстанавливались.