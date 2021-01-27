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Регион
Опубликовано 27 января 2021, 12:18

"Глоток свежего воздуха". В Госдуме отреагировали на смягчение коронавирусных мер в Москве

Необходимо, чтобы бизнес развивался, отметила депутат.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала информацию о смягчении коронавирусных мер в столице, отметив, что это было ожидаемо.

Это то, о чём мы говорили в период ограничений: как только ситуация начнёт улучшаться, конечно, все эти ограничения будут постепенно сниматься. <...> Все должны работать. Наверное, это будет глоток свежего воздуха, — сказала парламентарий в беседе с RT.

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Бессараб отметила, что необходимо, чтобы бизнес развивался, а отрасли, в том числе общепита, восстанавливались.

Напомним, в Москве смягчили ряд коронавирусных ограничений. В частности, рестораны и бары столицы теперь могут работать после 23:00.

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Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Варвара Романова
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