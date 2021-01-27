Гендиректора российского представительства TikTok пригласили в Госдуму для беседы

В Государственную думу для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласили главу российского представительства социальной сети "Тикток" Сергея Соколова. Об этом рассказал председатель комиссии Василий Пискарёв.

По словам парламентария, у него и его коллег накопились вопросы к видеохостингу. Депутаты хотят поднять их на встрече с Соколовым и наладить дальнейшее взаимодействие. Пискарёв указал, что члены комиссии заинтересованы в том, чтобы зарубежные интернет-ресурсы, работающие в том числе и на российскую аудиторию, действовали в правовом поле РФ и соблюдали законодательство страны.