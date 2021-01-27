Решил поиграть. Житель Комсомольска-на-Амуре случайно попал в чат школьников и "порадовал" их интимными фото

После задержания мужчины было возбуждено уголовное дело.

Жительница Комсомольска-на-Амуре обратилась в полицию, сообщив, что её дочь вместе с другими одноклассниками получает фотографии интимного характера от некоего Хайрулло в чате в мессенджере WhatsApp. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что беседу ученики четвёртого класса создали для общения между собой. В определённый момент среди участников появился 20-летний Хайрулло Г., который начал присылать снимки порнографического содержания.

По словам участников чата, Хайрулло никто не приглашал в беседу, а сам злоумышленник утверждает, что, когда открыл мессенджер, уже был добавлен в неё. Он увидел, что там присылают разные эмоджи в виде фруктов и овощей, и придумал игру: на каждое изображение банана он отправлял по две фотографии своего полового органа и просил оценить его. По словам мужчины, он не знал, что в чате общаются дети. При этом в беседе сохранились голосовые сообщения, где ученики говорят, что Хайрулло не их одноклассник, и просят перестать присылать снимки и удалиться из чата.

На очередной вопрос детей, кто он такой, Хайрулло отвечает исчерпывающе: "Я человек".

На данный момент мужчина задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов или предметов, а также по статье "Развратные действия".