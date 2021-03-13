"Славянская Атлантида" затонула: где находилась и куда исчезла древняя столица славян

Этот большой и богатый город в древности славился своими белоснежными храмами, широкими улицами и тем, что, будучи столицей славян, вмещал в себя множество других народов — варваров и эллинов. Одни пользовались его гостеприимством, другие искали в нём защиты, а третьи торговали на его безопасных улицах, привозя товары со всех уголков обитаемой земли.

Город славился гаванью, вход в которую показывали первые в Европе маяки, которые называли "котлами вулкана". В гавань заходили корабли из Византии, Саксонии, Новгородской земли и Скандинавии. Этот славянский город назывался Винета. Слава о нём гремела столетиями, а германские племена именовали его Юмна (Город света). И вдруг он исчез, словно его и не было.

Помнят и сейчас

Память об этом славном городе до сих пор жива в Германии. Например, в центральной части страны, в районе Гарц, существует легенда, по которой в речную долину самой высокой горы Брокен каждый год приходил чужак. В реке он искал речной жемчуг. Намыв жемчуга, он вставал на камень, произносил заклинание и в мгновение ока перемещался к себе домой — "в Венецию". Один из местных жителей, подслушав заклинание, решил последовать за незнакомцем и, произнеся слова, тут же очутился в незнакомом городе. Отыскав чужака, который жил в очень богатом доме, он объяснил, что попал в передрягу, и хозяин дома помог ему вернуться домой.

Возможные местоположения легендарной Винеты. Фото © Wikipedia

Историки предположили, что само название Венеция, скорее всего, стало поздним переосмыслением Винеты. Очевидно, легенда возникла тогда, когда след древнего населения Германии (славян) уже почти исчез, а сами они растворились среди германцев. Ведь недаром германские народы называли славян венедами, венетами и винетами. Именно от них в этих местах долгое время сохранялись такие топонимы, как Vinetha-husun или Wened-husen. А когда даже топонимы были утрачены, предания связали именование венеды с Венецией (Venediger).

Описание Винеты

Винету называли богатейшим городом славян и самым крупным городом Европы. Европейские хронисты упоминали, что Винета была известна уже во времена Клавдия Птолемея во II веке нашей эры. Говорили, что город омывается тремя реками, одна из которых несёт изумрудные воды, другая — имеет молочный оттенок, а третья — свирепствует бурями. От Гамбурга до Винеты по суше можно было добраться за неделю, от Винеты до Руси по морю — за две недели, а город Деммин в устье Пене находился совсем рядом.

Фото © Живописец Всеволод Иванов

Жители города были сказочно богаты — их белокаменные дома всегда украшались золочёной лепниной и витражами из цветного стекла, ели они с серебра и золота, мужчины носили шубы из самых драгоценных мехов, а их жёны блистали в платьях из тончайшего восточного шёлка и бархата. Писали, что нет на свете ни одной диковинки, которую нельзя было встретить в лавках. Денежная система Винеты была уникальной — здесь были особые банкноты, которые представляли собой кусочки ткани с княжеской печатью. Эти деньги можно было обменять на княжеском дворе на серебро или золото.

Город славился красотой древних храмов и весьма прохладно относился к христианам — им позволялось жить в Винете, но при условии, что они не будут проповедовать Христа. Город действительно напоминал Атлантиду — он был выстроен из белого камня, имел концентрическую планировку и был окружён водами многих рек.

Где ты, славная столица?

Никто из историков не сомневается, что Винета существовала на самом деле. И никто до сих пор не знает, где именно она находилась. Поляки считают, что славянская Винета была расположена там, где ранее находился польский город Волин (на берегу Щецинского залива). Их гипотеза не лишена смысла — южнее Волина есть польский город, сохранивший название Старгард. Купцы Старгарда действительно могли бы добираться до Новгорода через Винетский порт, где бы они садились на корабли. А сам Волин омывается водами нескольких балтийских заливов.

Фото © Живописец Всеволод Иванов

Исследователи размещали Винету то на берегу Балтики у острова Рюген, то на германском острове Узедом. Германские археологи уверены, что Винета лежит на дне Балтики недалеко от города Барта. Добраться до неё невозможно, так как руины города покрывают многометровые слои песка и ила. Русский писатель и этнограф XVIII века Михаил Чулков в "Славенских сказках" предполагал, что Винета находилась в устье Невы, где много веков спустя был возведён Санкт-Петербург.

Гибель Винеты

Город исчез с карт то ли в XI, то ли в XII веке. Европейские хроники указывают, что он был разрушен данами, которые огнём и мечом насаждали католичество среди славянских племён. Произошло это либо в 1043 году во время войны с датским королём Магнусом Добрым, либо в 1184 году, когда датский король Кнуда VI затеял поход на герцога Померании Богуслава.

Фото © Живописец Всеволод Иванов

Но многочисленные легенды до сих пор свидетельствуют о том, что Винета, так же как и Атлантида, ушла под воду, целиком опустившись в море. Возникло даже предположение, что со временем улицы древнего города стали подтапливаться наступавшим Балтийским морем и жители города возвели дамбу. Коварные даны разрушили её, и холодные волны Балтики затопили прекрасные улицы "славянской Атлантиды". Другие версии гибели города говорят о том, что Винета могла затонуть в результате землетрясения.

И действительно, Балтика считается довольно опасным районом. Сильнейшие землетрясения на её побережье были зарегистрированы в августе 1303 года, когда население Польши и Пруссии почувствовало три сильных толчка. В 1328 году сильное землетрясение произошло на берегах Немана. Об этом свидетельствует хроника "О разрушении замка Христмемель": "….в лето господне 1328 года в крепости произошло землетрясение... земля содрогалась так страшно, что высокие здания готовы были обрушиться, а те, которые были внутри, хотели прыгать вниз навстречу смерти".

Сильные землетрясения произошли в Пруссии в мае 1861 года, и в Калининграде (Кёнигсберге) — в июне 1905 года. Именно поэтому все новые дома там строят с расчётом на толчки в семь баллов. Так что легендарная столица древних славян действительно могла уйти в море вместе со всеми своими дворцами и статуями.

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