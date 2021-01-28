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Опубликовано 28 января 2021, 12:04

"Не стратеги, а бухгалтеры". В Госдуме отреагировали на призыв генсека НАТО о готовности к "агрессии" РФ

Фото © Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Фото © Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Подобными заявлениями альянс пытается получить больше денег в "и без того раздутый бюджет", считает парламентарий.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам военного комитета альянса быть готовыми противостоять "агрессивным действиям" России.

Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым всё мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России, — сообщил он в беседе с RT.

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По мнению Бальбека, такими заявлениями НАТО пытается получить больше денег налогоплательщиков в "и без того раздутый бюджет". При этом простым людям в странах — членах альянса уже неинтересно слушать байки о "российской агрессии", которая виртуальна, считает депутат.

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Ранее на сайте Североатлантического альянса появилось заявление Столтенберга, который призвал союзников продолжать увеличивать военные расходы и обеспечивать готовность к "агрессии" со стороны России.

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Наталья Исакова
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