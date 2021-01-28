"Не стратеги, а бухгалтеры". В Госдуме отреагировали на призыв генсека НАТО о готовности к "агрессии" РФ
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Подобными заявлениями альянс пытается получить больше денег в "и без того раздутый бюджет", считает парламентарий.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам военного комитета альянса быть готовыми противостоять "агрессивным действиям" России.
— Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым всё мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России, — сообщил он в беседе с RT.
По мнению Бальбека, такими заявлениями НАТО пытается получить больше денег налогоплательщиков в "и без того раздутый бюджет". При этом простым людям в странах — членах альянса уже неинтересно слушать байки о "российской агрессии", которая виртуальна, считает депутат.
Ранее на сайте Североатлантического альянса появилось заявление Столтенберга, который призвал союзников продолжать увеличивать военные расходы и обеспечивать готовность к "агрессии" со стороны России.