The Times заявила о похищении американцами в Ливии российского "Панциря-С1"

"Захват" зенитного ракетно-пушечного комплекса, по данным издания, произошёл в июне 2020 года.

В 2020 году в Ливии на поле боя был захвачен самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", который был куплен ОАЭ у России. А позже его секретно доставили на американскую авиабазу в Германии. Об этом заявила британская газета The Times.

По данным издания, операция состоялась в июне прошлого года, когда силы главы Ливийской национальной армии, маршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи. Специальный отряд американских военных прибыл на военно-транспортном самолёте ВВС США C-17 Globemaster на аэродром Зувара.

Отмечается, что правительственные войска в ходе контратаки отбили авиабазу, которую удерживали войска маршала, где и был обнаружен ЗРК. Затем его переправили на базу, где размещались турецкие военные, а позднее на аэродром, откуда его и вывезли в Германию.