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Регион
Опубликовано 28 января 2021, 19:17

В Госдуме заявили о готовности TikTok оперативно ответить на вопросы, возникшие к соцсети

Медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, должны соблюдать законодательство РФ, напомнили в нижней палате парламента.

Представительство соцсети TikTok в России вышло на контакт с Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и готово оперативно ответить на вопросы, возникшие у депутатов. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия, — рассказал депутат.

Пискарёв отметил, что все заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, которые работают на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ. Учитывая, что влияние соцсетей и видеохостингов велико, недопустимо распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, подчеркнул парламентарий.

Соцсети начали активно удалять призывы к подросткам об участии в незаконных акциях
Соцсети начали активно удалять призывы к подросткам об участии в незаконных акциях

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор привлечёт соцсети к ответственности за призывы к участию подростков в митингах.

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Фото © Pixabay

Варвара Романова
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