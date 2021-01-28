В Госдуме заявили о готовности TikTok оперативно ответить на вопросы, возникшие к соцсети

Медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, должны соблюдать законодательство РФ, напомнили в нижней палате парламента.

Представительство соцсети TikTok в России вышло на контакт с Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и готово оперативно ответить на вопросы, возникшие у депутатов. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

— C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия, — рассказал депутат.

Пискарёв отметил, что все заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, которые работают на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ. Учитывая, что влияние соцсетей и видеохостингов велико, недопустимо распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, подчеркнул парламентарий.