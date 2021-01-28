Госдума и бундестаг договорились противостоять санкциям против "Северного потока — 2"

Газопровод должен быть достроен, уверены парламентарии.

Думский комитет по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство "Северного потока — 2". Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы Павел Завальный.

— Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (главы США Джо Байдена. — Прим. Лайфа) приостановить реализацию проекта и ещё раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Европейского союза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть, — пояснил парламентарий.

Завальный подчеркнул, что газопровод нужен как Германии, так и остальным европейским странам, в том числе для достижения экологических целей. Депутат отметил, что российская сторона продолжит оказывать сопротивление разного рода попыткам, в том числе со стороны Вашингтона, по приостановке реализации проекта.

Ранее Лайф писал, что российское судно "Фортуна" приступило к прокладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании.