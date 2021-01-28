Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 января 2021, 19:55

Госдума и бундестаг договорились противостоять санкциям против "Северного потока — 2"

Фото © DPA

Фото © DPA

Газопровод должен быть достроен, уверены парламентарии.

Думский комитет по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство "Северного потока — 2". Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы Павел Завальный.

Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (главы США Джо Байдена. — Прим. Лайфа) приостановить реализацию проекта и ещё раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Европейского союза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть, — пояснил парламентарий.

Завальный подчеркнул, что газопровод нужен как Германии, так и остальным европейским странам, в том числе для достижения экологических целей. Депутат отметил, что российская сторона продолжит оказывать сопротивление разного рода попыткам, в том числе со стороны Вашингтона, по приостановке реализации проекта.

Белый дом: Байден считает проект строительства "Северного потока — 2" плохим для Европы
Белый дом: Байден считает проект строительства "Северного потока — 2" плохим для Европы

Ранее Лайф писал, что российское судно "Фортуна" приступило к прокладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании.

США усилили санкции против России. Удар нанесли по "Северному потоку — 2"
США усилили санкции против России. Удар нанесли по "Северному потоку — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • бундестаг
  • Германия
  • Санкции против России
  • В мире
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar