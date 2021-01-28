Госдума и бундестаг договорились противостоять санкциям против "Северного потока — 2"
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Газопровод должен быть достроен, уверены парламентарии.
Думский комитет по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство "Северного потока — 2". Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы Павел Завальный.
— Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (главы США Джо Байдена. — Прим. Лайфа) приостановить реализацию проекта и ещё раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Европейского союза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть, — пояснил парламентарий.
Завальный подчеркнул, что газопровод нужен как Германии, так и остальным европейским странам, в том числе для достижения экологических целей. Депутат отметил, что российская сторона продолжит оказывать сопротивление разного рода попыткам, в том числе со стороны Вашингтона, по приостановке реализации проекта.
Ранее Лайф писал, что российское судно "Фортуна" приступило к прокладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.