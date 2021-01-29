Левый поворот. Что думают избиратели о новом альянсе и каковы его позиции

Готовность российского общества к повороту на левый фланг — колоссальная, отметили эксперты ЭИСИ в ходе круглого стола "Формирование новой объединённой левопатриотической партии". Об этом свидетельствуют цифры проведённого опроса ВЦИОМа, согласно которому 46% россиян допустили возможность поддержать объединённую партию, образованную в результате слияния трёх политических сил: "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". При этом слышали про новый союз только 28% опрошенных. Однако политологи предрекли ему второе место на выборах в Госдуму. Участники движения объяснили такой запрос усталостью от нерешённых социальных вопросов и открывшейся технологической возможностью. Победу одержит тот, "кто сможет привести на участки никогда не голосовавших людей".

По данным ВЦИОМа, отвечая на вопрос о допустимости для них голосования за новую партию, 46% респондентов заявили, что "рассматривают для себя такую возможность". 41% выразил "противоположную точку зрения". 28% опрошенных сказали, что они знают об этом событии, ещё 7% хорошо информированы о произошедшем. Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов отметил, что "идеологически электорат видит эту организацию ориентированной на развитие России по особому пути, выступающей за усиление социальной справедливости".

— Международный дискурс в политике стремительно левеет. Такие тезисы обозначил на форуме в Давосе и Владимир Путин. Он говорил о нарастающих проблемах: социальное расслоение, проблемы нового капитализма, в экономике которого человек уже не средство, а цель. И когда у нас появляется новая левая надежда — это очень хорошо, — заявил политолог Алексей Мартынов.

Он не только позитивно оценил перспективы нового политического игрока, но и спрогнозировал этой политической силе второе место на выборах в Государственную думу 2021 года.

— В обществе действительно существует серьёзный запрос на появление той конструктивной политической силы, какой обещает стать новая партии. Всё, конечно, зависит от качества работы, которую предстоит проделать партии, от того, насколько она сможет привлечь ярких, интересных людей. Партия вполне может занять второе место, — считает он.

Советник председателя партии "Справедливая Россия" политолог Михаил Делягин обозначил запросы на справедливость, которые, по его мнению, объединяют страну.

— Внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, борьба против коррупции, государственное регулирование цен на тарифы естественных монополий, топливо, лекарства и продукты первой необходимости. Манифест партии основывается на трёх базовых понятиях: правда, патриотизм и справедливость, — сказал Делягин.

Политолог и член экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков отметил, что идея объединения исторически близка российскому обществу, напомнив, какой силы достиг в своё время Советский Союз.

— Как только мы начинаем разделяться, спорить о каких-то частностях, забывая о главном, то этим пользуются наши внешнеполитические противники. А сегодня, собственно говоря, ситуация ничем не отличается от вековой у наших границ: те же самые силы, только ещё более объединённые под одним каблуком, пытаются вновь нас разрушить, ослабить, откусить от нас ещё территории, воспользоваться нашими природными ресурсами, перепрограммировать нашу молодёжь, снова добиться того, чтобы русские спорили и воевали с русскими, — отметил Стариков.