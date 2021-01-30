На севере Москвы загорелось здание с газовыми баллонами. Слышны взрывы — видео
Информации о пострадавших на данный момент нет.
На севере Москвы полыхает здание с газовыми баллонами. Слышны взрывы. Видео © LiFE
В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы загорелось здание, в котором, предположительно, находятся газовые баллоны. Местные жители сообщают о взрывах.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают пожарные, однако их возможности ограничены из-за опасности новых взрывов. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.
А в Перми ранее полыхал пороховой завод.