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Регион
Опубликовано 30 января 2021, 09:42
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На севере Москвы загорелось здание с газовыми баллонами. Слышны взрывы — видео

Информации о пострадавших на данный момент нет.

На севере Москвы полыхает здание с газовыми баллонами. Слышны взрывы. Видео © LiFE

В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы загорелось здание, в котором, предположительно, находятся газовые баллоны. Местные жители сообщают о взрывах.

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Сведений о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают пожарные, однако их возможности ограничены из-за опасности новых взрывов. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

А в Перми ранее полыхал пороховой завод.

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Андрей Григорьев
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