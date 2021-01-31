Словенский боец не смирился с поражением от россиянина и напал на него после поединка — видео
Спортсменов удалось разнять только благодаря охране.
Видео © Instagram / mmajunkiedotcom
Словенский боец смешанных единоборств Урош Юришич единогласным решением судей проиграл россиянину Шамилю Мусаеву на турнире KSW 58 в Польше, однако не смог принять этого.
Сразу после окончания боя словенец подошёл к Мусаеву и бросил его на настил октагона, завязав массовую потасовку представителей обеих команд. Разнять их удалось только после вмешательства охраны.
27-летний Мусаев, выступающий в полусреднем весе, одержал 14-ю победу в 14-м поединке. Для 28-летнего Юришича это поражение стало первым.
Ранее Лайф сообщал о потасовке на турнире по единоборствам в Москве, которую устроили Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Причём в этот момент они даже не были участниками боя. Позднее и Исмаилова, и Минеева оштрафовали на десять тысяч рублей.