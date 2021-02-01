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Опубликовано 1 февраля 2021, 05:48
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Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение на год после задержания лидеров страны

Фото © Twitter / umar77_farooq

Фото © Twitter / umar77_farooq

Фактический лидер правительства Аун Сан Су Чжи помещена под домашний арест.

Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль и объявили чрезвычайное положение сроком на один год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление, прозвучавшее на телеканале Myawaddy TV, который принадлежит армии.

По данным СМИ, в Мьянме рано утром в понедельник произошёл переворот. Ранее военные задержали государственного советника, фактическую главу правительства Аун Сан Су Чжи. Она помещена под домашний арест. Также был задержан президент страны Вин Мьин.

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В Мьянме неизвестные задержали президента и главу правительства — нобелевского лауреата

Армия заявила, что решение о введении чрезвычайного положения принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах. Власть в стране переходит в руки главнокомандующего вооружёнными силами страны Мин Аунг Хлайна. При этом президентом назначен вице-президент Мьин Шве.

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Дарья Хомякова
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