Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение на год после задержания лидеров страны
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Фактический лидер правительства Аун Сан Су Чжи помещена под домашний арест.
Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль и объявили чрезвычайное положение сроком на один год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление, прозвучавшее на телеканале Myawaddy TV, который принадлежит армии.
По данным СМИ, в Мьянме рано утром в понедельник произошёл переворот. Ранее военные задержали государственного советника, фактическую главу правительства Аун Сан Су Чжи. Она помещена под домашний арест. Также был задержан президент страны Вин Мьин.
Армия заявила, что решение о введении чрезвычайного положения принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах. Власть в стране переходит в руки главнокомандующего вооружёнными силами страны Мин Аунг Хлайна. При этом президентом назначен вице-президент Мьин Шве.