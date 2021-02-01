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Опубликовано 1 февраля 2021, 16:38

Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против россиян

По словам председателя ГД, такие действия направлены против экономики и граждан страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в РФ будет установлена уголовная ответственность за призывы к введению зарубежных санкций против россиян.

Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве, — заявил он журналистам.

По его словам, такие действия направлены против нашей страны и граждан, поэтому ответственным за них должно грозить жёсткое наказание.

"Это попахивает изменой родине". Джабаров резко высказался о призывах ФБК к санкциям против России
"Это попахивает изменой родине". Джабаров резко высказался о призывах ФБК к санкциям против России

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что ФБК* обратился к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против 35 человек, включая бизнесмена Романа Абрамовича и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко. В Кремле заявили, что такими призывами ФБК "де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента".

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Александра Вишнякова
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