Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против россиян

По словам председателя ГД, такие действия направлены против экономики и граждан страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в РФ будет установлена уголовная ответственность за призывы к введению зарубежных санкций против россиян.

— Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве, — заявил он журналистам.

По его словам, такие действия направлены против нашей страны и граждан, поэтому ответственным за них должно грозить жёсткое наказание.