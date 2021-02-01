Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против россиян
По словам председателя ГД, такие действия направлены против экономики и граждан страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в РФ будет установлена уголовная ответственность за призывы к введению зарубежных санкций против россиян.
— Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве, — заявил он журналистам.
По его словам, такие действия направлены против нашей страны и граждан, поэтому ответственным за них должно грозить жёсткое наказание.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что ФБК* обратился к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против 35 человек, включая бизнесмена Романа Абрамовича и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко. В Кремле заявили, что такими призывами ФБК "де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента".
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон