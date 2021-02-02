В Госдуме оценили позицию вице-канцлера Германии по "Северному потоку — 2"

Ранее в Берлине заявили, что не сомневаются в том, что газопровод будет достроен.

У российской стороны нет сомнений в том, что "Северный поток — 2" будет реализован, о чём РФ не раз говорила. Так заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал слова вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца, который выразил уверенность в том, что газопровод достроят.

— Консорциум компаний, в том числе и "Газпром", тоже всегда говорили, что они будут достраивать "Северный поток — 2". Что касается позиции партнёров Германии: если они партнёры, значит, они должны быть заинтересованы в экономическом развитии Германии, — сказал зампред ГД в беседе с RT.

Ананских отметил, что партнёрам Германии стоит определиться — они партнёры или нет, тогда будет проще внести ясность в экономические и политические вопросы. Он также подчеркнул, что, несмотря на все сложности, проект продвигается и нет никаких сомнений, что он будет завершён.