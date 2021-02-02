В Госдуме оценили позицию вице-канцлера Германии по "Северному потоку — 2"
Ранее в Берлине заявили, что не сомневаются в том, что газопровод будет достроен.
У российской стороны нет сомнений в том, что "Северный поток — 2" будет реализован, о чём РФ не раз говорила. Так заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал слова вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца, который выразил уверенность в том, что газопровод достроят.
— Консорциум компаний, в том числе и "Газпром", тоже всегда говорили, что они будут достраивать "Северный поток — 2". Что касается позиции партнёров Германии: если они партнёры, значит, они должны быть заинтересованы в экономическом развитии Германии, — сказал зампред ГД в беседе с RT.
Ананских отметил, что партнёрам Германии стоит определиться — они партнёры или нет, тогда будет проще внести ясность в экономические и политические вопросы. Он также подчеркнул, что, несмотря на все сложности, проект продвигается и нет никаких сомнений, что он будет завершён.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.
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