В Госдуме оценили идею появления бесплатных репетиторов для школьников

— Мне кажется, детям будет очень интересно послушать таких передовых педагогов. Преподаватель, конечно, должен быть личностью, должен звать вперёд за знаниями, с ним должно быть интересно. Поэтому, конечно, если лучшие преподаватели будут вот на такой платформе давать свои лекции, а тем более давать бесплатно, что, на мой взгляд, весьма актуально для российских семей, то это будет здорово, — сказала депутат.