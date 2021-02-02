В Госдуме оценили идею появления бесплатных репетиторов для школьников
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Ранее с таким предложением выступил депутат Иван Сухарев.
Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом RT прокомментировала предложение создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам на бесплатной основе.
— Мне кажется, детям будет очень интересно послушать таких передовых педагогов. Преподаватель, конечно, должен быть личностью, должен звать вперёд за знаниями, с ним должно быть интересно. Поэтому, конечно, если лучшие преподаватели будут вот на такой платформе давать свои лекции, а тем более давать бесплатно, что, на мой взгляд, весьма актуально для российских семей, то это будет здорово, — сказала депутат.
Ранее с предложением о создании системы бесплатных репетиторов, которые будут помогать школьникам готовиться к экзаменам, обратился в Правительство депутат Госдумы Иван Сухарев. Согласно инициативе, в рамках платформы подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями российских школ, высших и средних профессиональных учебных заведений по выбору учащихся.