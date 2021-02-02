Захарова заявила, что шведский дипломат участвовал в незаконных акциях в России

Данная тема уже обсуждалась на встрече Сергея Лаврова и его коллеги Анн Линде.

Представитель Посольства Швеции в России был в числе участников несогласованных акций на территории нашей страны. Об этом в эфире телеканала "Дождь" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это обязанность дипломатов — следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах. Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах, — отметила Захарова.