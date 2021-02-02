Захарова заявила, что шведский дипломат участвовал в незаконных акциях в России
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Данная тема уже обсуждалась на встрече Сергея Лаврова и его коллеги Анн Линде.
Представитель Посольства Швеции в России был в числе участников несогласованных акций на территории нашей страны. Об этом в эфире телеканала "Дождь" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Это обязанность дипломатов — следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах. Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах, — отметила Захарова.
По её словам, на встрече главы российского дипведомства Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде поднималась данная тема.
Ранее сообщалось, что в Москве участники незаконного митинга на площади трёх вокзалов попытались вытеснить силовиков с территории, закидав их снегом. Один из протестующих брызнул в лицо омоновцу из газового баллончика.