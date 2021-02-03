"Повод требовать у конгресса денег". В Госдуме оценили заявление адмирала США о возможной ядерной войне с Россией
Вашингтон хочет пополнить бюджет Пентагона, который и так "вырос до неимоверных размеров", считает парламентарий.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал статью, написанную главой Стратегического командования Вооружённых сил США адмиралом Чарльзом Ричардом, в которой он заявил о существующей вероятности ядерной войны с Россией или Китаем.
— И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у конгресса денег. Так что ничего не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, — сообщил он в беседе с RT.
По мнению Бальбека, подобными заявлениями Вашингтон хочет пополнить бюджет Пентагона, который и так "вырос до неимоверных размеров".
Напомним, глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил о существующей вероятности ядерной войны с Россией или Китаем. Опасения Ричарда разделяют в Пентагоне, сообщил на брифинге помощник министра обороны США Джон Кёрби. А в Совфеде РФ назвал такие заявления "абсолютно безответственными".
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