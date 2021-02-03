"Повод требовать у конгресса денег". В Госдуме оценили заявление адмирала США о возможной ядерной войне с Россией

Вашингтон хочет пополнить бюджет Пентагона, который и так "вырос до неимоверных размеров", считает парламентарий.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал статью, написанную главой Стратегического командования Вооружённых сил США адмиралом Чарльзом Ричардом, в которой он заявил о существующей вероятности ядерной войны с Россией или Китаем.

— И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у конгресса денег. Так что ничего не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, — сообщил он в беседе с RT.

По мнению Бальбека, подобными заявлениями Вашингтон хочет пополнить бюджет Пентагона, который и так "вырос до неимоверных размеров".