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Опубликовано 3 февраля 2021, 13:37

"Повод требовать у конгресса денег". В Госдуме оценили заявление адмирала США о возможной ядерной войне с Россией

Вашингтон хочет пополнить бюджет Пентагона, который и так "вырос до неимоверных размеров", считает парламентарий.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал статью, написанную главой Стратегического командования Вооружённых сил США адмиралом Чарльзом Ричардом, в которой он заявил о существующей вероятности ядерной войны с Россией или Китаем.

И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у конгресса денег. Так что ничего не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, — сообщил он в беседе с RT.

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По мнению Бальбека, подобными заявлениями Вашингтон хочет пополнить бюджет Пентагона, который и так "вырос до неимоверных размеров".

Напомним, глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил о существующей вероятности ядерной войны с Россией или Китаем. Опасения Ричарда разделяют в Пентагоне, сообщил на брифинге помощник министра обороны США Джон Кёрби. А в Совфеде РФ назвал такие заявления "абсолютно безответственными".

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Фото © Pixabay

Наталья Исакова
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