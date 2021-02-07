Двойняшки пошалили вдали от родительских глаз, и маме 20 часов пришлось спасать волосы дочки

Шестилетние двойняшки Ноа и Эбигейл Хёлзл из Пенсильвании, США, решили поиграть после онлайн-уроков, но шалости малышей обернулись для мамы головной болью. Спустя 10 минут напуганный сын прибежал к ней и сказал, что у сестрёнки что-то застряло в волосах. Когда Лиза увидела, что натворили её малыши, она была в шоке и позже рассказала в "Фейсбуке" свою историю, которая стала вирусной.

Фото © Facebook / Lisa Tschirlig Hoelzle

В волосах у Эбигейл оказалось около 150 деталей конструктора-липучки, с которым дети раньше почти не играли. Малыши сначала сами попробовали исправить ситуацию, но сделали только хуже. И шевелюра девочки выглядела как всклокоченный спутавшийся шар, заполненный цветными "репейниками".

Фото © Facebook / Lisa Tschirlig Hoelzle

Родители прочли в Сети, что распутать локоны можно с помощью кондиционера и растительного масла. Но лайфхак оказал обратное действие: волосы только стали грязными и слиплись. Однако мама никак не хотела сдаваться и коротко стричь дочку, ведь на каждый праздник у неё был готов свой бант.

Фото © Facebook / Lisa Tschirlig Hoelzle