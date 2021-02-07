Двойняшки пошалили вдали от родительских глаз, и маме 20 часов пришлось спасать волосы дочки
Малыши приготовили родителям испытание, которое вся семья запомнит надолго.
Шестилетние двойняшки Ноа и Эбигейл Хёлзл из Пенсильвании, США, решили поиграть после онлайн-уроков, но шалости малышей обернулись для мамы головной болью. Спустя 10 минут напуганный сын прибежал к ней и сказал, что у сестрёнки что-то застряло в волосах. Когда Лиза увидела, что натворили её малыши, она была в шоке и позже рассказала в "Фейсбуке" свою историю, которая стала вирусной.
В волосах у Эбигейл оказалось около 150 деталей конструктора-липучки, с которым дети раньше почти не играли. Малыши сначала сами попробовали исправить ситуацию, но сделали только хуже. И шевелюра девочки выглядела как всклокоченный спутавшийся шар, заполненный цветными "репейниками".
Родители прочли в Сети, что распутать локоны можно с помощью кондиционера и растительного масла. Но лайфхак оказал обратное действие: волосы только стали грязными и слиплись. Однако мама никак не хотела сдаваться и коротко стричь дочку, ведь на каждый праздник у неё был готов свой бант.
Лиза запаслась терпением и в общей сложности потратила 20 часов на то, чтобы вернуть дочке прежний облик. В итоге настойчивость мамы вознаградилась — волосы были спасены и готовы к новым красивым причёскам. "Я чувствую, что из-за наших молитв произошло чудо. Мы спасли её волосы, и хотя теперь они тоньше, они не настолько испорчены и повреждены, как я думала. Слава Богу! Мои пальцы буквально опухли, но оно того стоит. Я до сих пор не верю, что мы прошли через всю эту ужасную ситуацию!" — эмоционально отметила родительница и посоветовала другим мамам и папам быть аккуратнее с подобными игрушками.
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