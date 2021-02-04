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Регион
Опубликовано 4 февраля 2021, 01:12

В результате пожара в больнице на Украине погибло четыре человека

Огонь к этому моменту удалось потушить.

В одном из корпусов областной инфекционной больницы в украинском городе Запорожье произошёл пожар. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС подтвердили обнаружение тел погибших в Красноярске пожарных
В МЧС подтвердили обнаружение тел погибших в Красноярске пожарных
  • Фото © 061.ua
    Фото © 061.ua
  • Фото © 061.ua
    Фото © 061.ua
  • Фото © 061.ua
    Фото © 061.ua

Фото © 061.ua

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Как уточняется, огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания медучреждения. В результате ЧП погибло четыре человека, ещё двое пострадали, а восемь человек удалось эвакуировать. Пожар уже удалось ликвидировать. Причины возгорания не сообщаются. По некоторым данным, среди погибших три пациента и один медик.

Ранее сообщалось, что в Москве на Ленинградском проспекте загорелось пятиэтажное административное здание, в котором, в частности, расположена научно-производственная организация "Кэнни".

Найдены тела пожарных, пропавших при тушении крупного возгорания на складе в Красноярске
Найдены тела пожарных, пропавших при тушении крупного возгорания на складе в Красноярске
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Фото © 061.ua

Иван Косицын
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