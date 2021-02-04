В результате пожара в больнице на Украине погибло четыре человека

В одном из корпусов областной инфекционной больницы в украинском городе Запорожье произошёл пожар. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям .

Как уточняется, огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания медучреждения. В результате ЧП погибло четыре человека, ещё двое пострадали, а восемь человек удалось эвакуировать. Пожар уже удалось ликвидировать. Причины возгорания не сообщаются. По некоторым данным, среди погибших три пациента и один медик.