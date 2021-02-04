В результате пожара в больнице на Украине погибло четыре человека
Огонь к этому моменту удалось потушить.
В одном из корпусов областной инфекционной больницы в украинском городе Запорожье произошёл пожар. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как уточняется, огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания медучреждения. В результате ЧП погибло четыре человека, ещё двое пострадали, а восемь человек удалось эвакуировать. Пожар уже удалось ликвидировать. Причины возгорания не сообщаются. По некоторым данным, среди погибших три пациента и один медик.
Ранее сообщалось, что в Москве на Ленинградском проспекте загорелось пятиэтажное административное здание, в котором, в частности, расположена научно-производственная организация "Кэнни".
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