Беременным россиянкам предложили ежемесячно выплачивать по 20 тысяч
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Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.
Беременным россиянкам предложили выделять до 20 тысяч рублей ежемесячно — с инициативой о подобных социальных выплатах выступили депутаты Госдумы Николай Земцов, Пётр Толстой и Инга Юмашева. Согласно разрабатываемому законопроекту, женщины в положении получат сертификат, который даст право на выплаты в течение полутора лет.
По словам авторов документа, данная мера призвана помочь россиянкам пережить сложный период беременности, а также сократить количество абортов. В целом же это позитивно скажется на демографических показателях в стране, уверены парламентарии.
"Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребёнку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны. Мы находимся в состоянии его (законопроекта. — Прим. Лайфа) разработки", — пояснил порталу NEWS.ru Николай Земцов.
Как сообщал Лайф, ранее Минздрав выпустил новые рекомендации для беременных и рожениц в условиях пандемии коронавируса.