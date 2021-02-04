Беременным россиянкам предложили ежемесячно выплачивать по 20 тысяч

Беременным россиянкам предложили выделять до 20 тысяч рублей ежемесячно — с инициативой о подобных социальных выплатах выступили депутаты Госдумы Николай Земцов, Пётр Толстой и Инга Юмашева. Согласно разрабатываемому законопроекту, женщины в положении получат сертификат, который даст право на выплаты в течение полутора лет.

"Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребёнку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны. Мы находимся в состоянии его (законопроекта. — Прим. Лайфа) разработки", — пояснил порталу NEWS.ru Николай Земцов.