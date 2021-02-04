ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2021, 09:30

В Рязани девочка-подросток упала с 16-го этажа и осталась в живых

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое.

В Рязани 12-летняя девочка выпала с 16-го этажа жилого дома, но осталась в живых. По данным Лайфа, это случилось в доме на Московском шоссе. Очевидцы позвонили в скорую помощь, а медики уже обратились в полицию.

В Минздраве Рязанской области сообщили ТАСС, что девочка прооперирована, но по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. На место происшествия выехал прокурор Московского района Рязани.

Надзорное ведомство начало проверку. Его сотрудники будут выяснять, из-за чего девочка упала и была ли она на учёте в органах опеки.

В Москве лифт со школьником внутри пролетел три этажа
В Москве лифт со школьником внутри пролетел три этажа

Ранее в Тверской области на голову восьмилетней девочке рухнул снег, сошедший с крыши здания в посёлке Озёрный. Ребёнок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

BannerImage
Николай Абрамов
  • Новости
  • Дети
  • Регионы
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar