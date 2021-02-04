В Рязани девочка-подросток упала с 16-го этажа и осталась в живых

Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое.

В Рязани 12-летняя девочка выпала с 16-го этажа жилого дома, но осталась в живых. По данным Лайфа, это случилось в доме на Московском шоссе. Очевидцы позвонили в скорую помощь, а медики уже обратились в полицию.

В Минздраве Рязанской области сообщили ТАСС, что девочка прооперирована, но по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. На место происшествия выехал прокурор Московского района Рязани.

Надзорное ведомство начало проверку. Его сотрудники будут выяснять, из-за чего девочка упала и была ли она на учёте в органах опеки.