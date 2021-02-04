Во Внуково пара пыталась улететь по паспортам СССР. За ними приехали санитары

Как оказалось, российские документы у мужа и жены всё же есть.

В столичном аэропорту Внуково пару не пустили на самолёт из-за того, что они предъявили документы несуществующей страны — СССР. О таком курьёзном случае пишет МК.

Билеты в Астрахань мужчина и женщина купили через Интернет. Проблемы возникли на стойке регистрации, когда сотрудник аэропорта сообщил им, что их документы недействительны. Начался скандал, в ходе которого несостоявшиеся пассажиры потребовали гостиницу из-за сорванного вылета. Однако вместо временного проживания представитель авиакомпании вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что российские паспорта у пары всё же есть, но пользоваться ими пассажиры категорически отказываются. В результате к советским гражданам приехали санитары. Забирать они никого не стали, однако и в Астрахань незадачливые путешественники в итоге не полетели.