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Опубликовано 4 февраля 2021, 13:17
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Во Внуково пара пыталась улететь по паспортам СССР. За ними приехали санитары

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Как оказалось, российские документы у мужа и жены всё же есть.

В столичном аэропорту Внуково пару не пустили на самолёт из-за того, что они предъявили документы несуществующей страны — СССР. О таком курьёзном случае пишет МК.

Билеты в Астрахань мужчина и женщина купили через Интернет. Проблемы возникли на стойке регистрации, когда сотрудник аэропорта сообщил им, что их документы недействительны. Начался скандал, в ходе которого несостоявшиеся пассажиры потребовали гостиницу из-за сорванного вылета. Однако вместо временного проживания представитель авиакомпании вызвал полицию.

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Прибывшие на место правоохранители выяснили, что российские паспорта у пары всё же есть, но пользоваться ими пассажиры категорически отказываются. В результате к советским гражданам приехали санитары. Забирать они никого не стали, однако и в Астрахань незадачливые путешественники в итоге не полетели.

Ранее Лайф рассказывал, что в США мужчина перед вылетом соврал об отсутствии симптомов коронавируса, после чего умер прямо в полёте на глазах у других пассажиров.

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Роман Имполитов
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