Найди свой сексуальный темперамент: "груднички" и "попочники"

"Груднички"

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От рождения до полутора лет выживание ребёнка зависит от матери и от грудного молока. Это оральная стадия — время, когда формируется навык зависимости и доверия. Сначала ребёнок не может отличить своё тело от материнской груди, и это даёт ему ощущение защищённости и любви. Постепенно младенец начинает разделять своё тело и тело мамы, и тогда он начинает сосать свои пальчики. Но если мама была невнимательна или, наоборот, слишком внимательна к потребностям ребёнка, может закрепиться повышенное внимание к области рта (оральная фиксация), которая тесно связана с женской грудью.

Мужчины, у которых сформировалась такая фиксация, как будто остались младенцами в глубине души. Для них важно материнское отношение любимых женщин, они очень чувствительны и уязвимы, им нужно постоянное одобрение, поддержка и принятие. Самый большой недостаток таких мужчин — жизненная пассивность. Им трудно добиваться успеха, принимать смелые решения и начинать новые дела. Причём на стадии планирования они великолепны, всё обговорят до мельчайших деталей, но ничего толком не сделают.

"Грудничков" легко отличить в компании других мужчин. Это абсолютные экстраверты и болтуны. Их слова ничего не стоят. Они очень добры и открыты. Поскольку область рта и горла у них очень чувствительна, они доставляют себе удовольствие едой и любят сладкое, вследствие чего легко теряют форму и набирают вес. Во время стресса могут запивать эмоции алкоголем, а безалкогольные напитки любят сосать через трубочку.

Типичный образ грудничка — Геша Козодоев из фильма "Бриллиантовая рука". В сексе они прекрасны! С удовольствием осыпают поцелуями всё тело женщины, божественно целуются, виртуозно пользуются языком и, конечно, сходят с ума от груди.

"Попочники"

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Анальная стадия развития ребёнка начинается в полтора года и продолжается до трёх лет. В это время родители приучают своего отпрыска контролировать процесс выделения кала. Привыкание к горшку требует от малыша осознанности. В это время формируются навыки самоконтроля и саморегуляции. Если родители проявляли жёсткое принуждение и приказы сходить на горшок, у ребёнка может развиться анальная фиксация и сформироваться так называемый удерживающий тип личности. А в системно-векторном психоанализе, основанном на теории Фрейда, такой тип характера называется анальным.

Анальники, они же "попочники", необычайно упрямы, методичны и пунктуальны. Им трудно переносить неопределённость и отсутствие порядка. Иногда они склонны к разрушению, импульсивны и беспокойны. В отношениях стабильны и настойчивы, применяют удерживающую стратегию и относятся к любимым женщинам как к собственности. Мужчин такого типа легко узнать в толпе. Они не любят яркости в одежде, предпочитают, как говорится, все цвета фекалий — от серого до шоколадного.

Самое ценное качество "попочников" — они прекрасные партнёры, особенно в бизнесе. Они верны своему слову, на них можно положиться. Также отличаются трудолюбием и, сидя на попе ровно, могут работать сутки напролёт. Именно поэтому среди состоятельных мужчин много представителей этого типа. Но при наличии огромного капитала они могут жить скромно и покупать только самые нужные, прочные и надёжные вещи. Роскошь не их ценность. Они отлично копят, но с трудом тратят деньги. Самые феерические жмоты и скупердяи — это "попочники". У них часто бывает "запор" в финансовой сфере.

Типичный образ — Женя Лукашин из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". В сексе такие мужчины довольно консервативны, не устают от однообразия поз и техник. Более того, их не очень возбуждают, а порой и настораживают смелые эксперименты. Проявляют повышенный интерес к женским ягодицам, если же партнёрше придёт в голову стимулировать их сакральную анальную зону, это может плохо кончиться. Прикасаться к попам "попочников" — риск для отношений. Лучше сначала уточнить, что для них допустимо в этой священной области тела.

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