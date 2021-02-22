Неужели Крым — родина Ахиллеса: как славяне отбивали полуостров от захватчиков тысячелетия

Согласно одной из версий альтернативной истории, место, где на самом деле родился и жил герой "Илиады" Ахиллес — князь Тавроскифский, было намного ближе, чем мы могли предположить.

Вопрос "Чей Крым?" намного древнее, чем это может показаться на первый взгляд. Гитлер считал его прародиной германцев. Крымские татары заявляли, что коренной народ в Крыму — они. Но литературные памятники "старины глубокой" говорят о том, что северное Причерноморье было издревле освоено славянами и протославянами. И не только Причерноморье. Некоторые историки всерьёз считают, что славянские поселения в древности распространялись ещё южнее — на Малую Азию. И одним из богатейших славянских городов была легендарная Троя.

Троя — город славян?

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Этот древний город находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы на важных торговых путях. Именно богатство города и привлекло в 1280 году до нашей эры племена греков, жаждущих его разграбить и самим сесть за его стены. Есть ли свидетельства, что Троя могла быть славянской?

Оказывается, есть. Среди её богатств были найдены височные кольца и цепочные височные подвески — неоспоримое свидетельство присутствия славян. Были найдены шейные гривны, идентичные славянским подвески-лунницы, а на серьгах нашли ромбовидные славянские знаки плодородия. Одна из рек, текущая у Трои, носила название Раса или Рса. Даже надпись на могиле предводителя троянцев Энея смогли прочитать только при помощи славянских языков. Сделал это собиратель древностей Тадеуш Воланский, который считал, что надпись сделана на протославянском языке.

Оказалось, в надписи упоминаются древние славянские божества Дим, Вим и Езмень (Ясмень), Лад (божество загробного мира), встречается слово "Россия" и есть слово "хороший", которое сохранилось только в русском. Сами греки называли троянцев пеласгами и уточняли, что пеласги — фракийцы, то есть жители Фракии, с древности заселённой славянами. Среди фракийцев можно было встретить русов и русинов. Жители Фракии так же, как древнерусские князья, носили чубы, бальзамировали покойников, над могилами насыпали курганы, справляли тризну, нанимали плакальщиц и были вооружены более длинными мечами, чем греки.

Более того, Геродот писал, что до греков в Греции жили всё те же пеласги, а страна называлась Пеласгией. Так может, под стены Трои греки пришли не только за добычей, но и для того, чтобы разгромить врага, земли которого они заняли? Гомер прямо указывает, что на стороне троянцев были даже русы. Их привёл для защиты города сын царя Трои Приама — Антиф.

Имена некоторых троянских царевичей были совершенно славянскими — кроме Антифа у Приама были сыновья Долон, Дий и Троил. Имя Троил и сейчас можно прочитать на Царь-пушке, а имя Дий — встретить в мифологии славян. Игры, которые троянцы проводили меж собой, назывались "трояни люди" (trojani ludi).

Известно, что после падения Трои до Италии добрались следующие племена троянцев: обмричи, опичи, росичи, лаличи и воличи (Ombrici, Opici, Henrici, Rhocci, Lalici, Falisc).

Если ко всему этому добавить упоминание в "Слове о полку Игореве" "трояновых времён", "трояновых троп", "трояновых земель" и предположение о том, что Гомер мог быть легендарным славянским сказителем Баяном, то картина вырисовывается интересная и очень далекая от официальных теорий.

Ахилл "Иванович" — князь тавроскифский

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Согласно "Илиаде" троянцы десять лет выдерживали осаду греков, но пали после того, как в дело вмешались неведомые мирмидоняне. Представьте себе, Троянская война могла быть войной между славянскими народами! Ведь по одной из версий, герой Ахиллес, сражавшийся с троянцами, был уроженцем Крыма. Этот русоволосый, светлоглазый и быстроногий герой был вождём мирмидонян. Сами греки размещали мирмидонян в Фесалии, где до сих пор не найдено их следов.

Однако трагедия "Андромаха" помещала родину Ахилла на "белый остров" посреди Эвксинского Понта (Чёрного моря). А поэт Алкей называл Ахилла царём скифов.

Страбон писал, что родина Ахиллеса располагалась на берегу Боспора Киммерийского (Керченского пролива). Именно здесь, в районе Керчи, и находился древний город Мирмекий, на гербе которого был муравей! Не отсюда ли пошли мирмидоняне? Ведь название "миромидяне" по-гречески означало "муравьи".

Грек Флавий Арриан прямо указывал, что Ахиллес был тавроскифским князем, которого изгнали из Крыма за жестокость и высокомерие, после чего он поселился в Фессалии. Несмотря на воинственность, он долгое время отказывался участвовать в войне против Трои, что было вполне объяснимо в том случае, если он был славянином. Он согласился вступить в войну лишь тогда, когда троянцами был убит его друг и побратим Патрокл.

Греки описывали мирмодинян без симпатии, как варваров: Сам Ахиллес же по стану ходил и своим мирмидонцам Вооружаться приказывал всем. На волков кровожадных Были похожи они с несказанной отвагою в сердце; Рвут они жадно на части оленя рогатого, в чаще Леса поймавши его; их пасти багровы от крови.

Любопытно, что Крым под Керчью славился запасами железа и кузнецами. Именно здесь раньше всех стали ковать железные мечи и доспехи. Не этим ли и объяснялась неуязвимость Ахиллеса? Бронзовые мечи не могли пробить его доспехи и щит, в то время как сам герой с лёгкостью разрубал стальным мечом доспехи врагов. Но есть ли в Крыму реальные свидетельства присутствия Ахиллеса?

Представьте себе, есть! В северо-западной части Чёрного моря в устье Дуная есть остров Змеиный. На этом острове есть развалины храма Ахиллеса, а греческая история гласит, что именно здесь герой учился быстро бегать. В Керчи в Мирмекии были найдены многочисленные надписи "AXI", а в 1834 году в акрополе города был найден саркофаг, на котором высечены сцены из жизни Ахиллеса. Среди жителей древнего Боспора царил культ Ахилла, которого отождествляли с богом смерти. Византийский историк Лев Диакон даже доказывал, что князь Владимир был потомком Ахиллеса.

Русский Крым

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— Но простите, — спросит искушённый читатель, — это всё о таврах, скифах и пеласгах. А где же русские в Крыму? Перейдём к русским. Именно с древним населением Крыма — тавро-скифами греческие историки отождествляли славян. Географы древности писали, что скифское племя тавров — это и есть русь, которая издревле заселяла крымские земли. В V веке греки располагали "гавань скифотавров" на юго-восточном побережье Крыма.

Прокопий Кесарийский указывал, что тавры, они же русы, живут в Приазовье. Лев Диакон девять раз называл русов таврами и 21 раз — тавроскифами. Он указывал, что у русских князей были причерноморские владения. Историк Генесий в 854 году писал о скифах из Таврики, которые служат в императорской гвардии. Понятно, что к этому времени скифов в Крыму уже нет, а значит, Генесий пишет о славянах.

Про русских в Крыму рассказывает "Житие Георгия Амастридского" IX века, в котором говорится, что русы и тавры — один и тот же народ. Монах Константин Философ, в 861 году приехав в Крым, нашёл там древние Евангелие и Псалтырь "писанные руськы письмены". Грекам вторили арабы. Географ Аль-Масуди писал, что русские живут на берегу Чёрного моря, оно называется Русским, и никто, кроме русов, не плавает по нему, и они живут на одном из его берегов. Они образуют великий народ, не покоряющийся ни царю, ни закону".

О том, что земли Крыма и Черноморского берега издревле были славянскими, свидетельствуют и топонимы "рос-", "рус-", встречающиеся на древних картах. Так, в южной части Тарханкутского полуострова есть топоним Rossofar (Roxofar), а местность южнее называется Rossoca. На западе полуострова есть топоним Росса (Rossa), сейчас это Тендрская коса. Ещё одно название этого места — Ахиллов бег или Ахиллов Дром. По легенде, герой гонялся здесь за тавридской девицей Ифигенией.

В Приазовье есть древний топоним Росия, а возле устья Дона — Русия. Развалины Фулл возле Судака ещё недавно именовались "русскими". Но главную точку в исследовании всё же ставит генетика. Недавно учёными были исследованы останки 18 мужчин, живших в Причерноморье с 1900 года до нашей эры до 400 года нашей эры. Оказалось, что 17 из них имеют гаплотип R, причём среди ранних костяков доминирует "арийская" гаплогруппа R1a, которая позже заменяется "германской" гаплогруппой R1b.

Гаплогруппа R1a встречается у 48% современных русских людей. У других славян этот показатель колеблется от 38 до 63%. В древности её обладателями были скифы, кимеррийцы, сарматы — то есть всё древнее население Крыма. Причём у них встречался сублкад R1a-Z2123, распространённый от Днепра до Урала во II тысячелетии до нашей эры. Сейчас его можно встретить у жителей Луганской области, Кировской области, на Украине, в Польше и в Белоруссии.

В общем, если Ахиллес жил в Крыму в 1280 году до нашей эры, он, скорее всего, имел точно такой же субклад. А значит, шанс стать предком кого-нибудь из русских князей у него всё-таки был. Но, в отличие от историков-любителей, официальная наука не спешит признавать Ахиллеса крымчанином или славянином. Да и само присутствие славян в древние времена в Крыму они ставят под сомнение.

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