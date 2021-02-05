Российский вратарь жёстко вырубил соперника в матче чемпионата Португалии — видео

На поле даже выехала скорая помощь.

Крицюк на полном ходу врезался в голову Нану из «Порту». Парень потерял сознание, и его сразу же увезла скорая



Видео жуткого эпизода 🙏 pic.twitter.com/7UDdxoprGL — Матч ТВ (@MatchTV) February 4, 2021

Бывший вратарь футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк, ныне выступающий за португальский "Белененсеш", опасно сыграл на выходе во время матча местного чемпионата и вырубил защитника соперника. Видео с моментом инцидента опубликовано в "Твиттере" телеканала "Матч ТВ".

Инцидент произошёл в игре 17-го тура. Клуб Крицюка встречался с одним из лидеров чемпионата — "Порту". На 86-й минуте в штрафную Крицюка последовала навесная передача, россиянин вышел на неё — и жёстко столкнулся с защитником соперника Нану. Тот несколько минут пролежал без движения, на поле даже выехала скорая помощь.

В результате матч возобновился, арбитр не стал наказывать Крицюка. Игра завершилась со счётом 0:0.