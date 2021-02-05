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Регион
Опубликовано 5 февраля 2021, 00:40
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Российский вратарь жёстко вырубил соперника в матче чемпионата Португалии — видео

На поле даже выехала скорая помощь.

Бывший вратарь футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк, ныне выступающий за португальский "Белененсеш", опасно сыграл на выходе во время матча местного чемпионата и вырубил защитника соперника. Видео с моментом инцидента опубликовано в "Твиттере" телеканала "Матч ТВ".

Инцидент произошёл в игре 17-го тура. Клуб Крицюка встречался с одним из лидеров чемпионата — "Порту". На 86-й минуте в штрафную Крицюка последовала навесная передача, россиянин вышел на неё — и жёстко столкнулся с защитником соперника Нану. Тот несколько минут пролежал без движения, на поле даже выехала скорая помощь.

В результате матч возобновился, арбитр не стал наказывать Крицюка. Игра завершилась со счётом 0:0.

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Тем временем другой российский легионер, Александр Кокорин, забил свой первый гол за "Фиорентину". Правда, пока только на тренировке.

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Никита Никонов
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