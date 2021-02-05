В прокуратуре рассказали о воронежце, упавшем на коляску с ребёнком

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Житель Воронежа, упавший с 17-го этажа на коляску с ребёнком, учился в государственно-промышленном колледже. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что молодому человеку было 20 лет. Причины его падения устанавливаются.

Тем временем СУ СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти младенца.