В прокуратуре рассказали о воронежце, упавшем на коляску с ребёнком
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Житель Воронежа, упавший с 17-го этажа на коляску с ребёнком, учился в государственно-промышленном колледже. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Отмечается, что молодому человеку было 20 лет. Причины его падения устанавливаются.
Тем временем СУ СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти младенца.
Напомним, трагедия произошла накануне. Как рассказали очевидцы, на место происшествия была вызвана скорая. Но, несмотря на все старания реаниматологов, спасти жизнь младенцу не удалось.
Фото © Прокуратура Воронежской области