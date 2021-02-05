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Регион
Опубликовано 5 февраля 2021, 07:24

В МХТ имени Чехова обнаружили тело мужчины

Фото © ТАСС / Никита Попов

Фото © ТАСС / Никита Попов

Проверку продолжает полиция.

В Московском художественном театре имени Чехова обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что никаких признаков криминальной составляющей правоохранители не выявили. Назначено вскрытие.

"В раздевалке МХТ сотрудником театра обнаружен сидящий на кушетке 60-летний мужчина без признаков жизни. Проводится проверка", — сообщил источник.

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Роман Имполитов
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