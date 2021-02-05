В МХТ имени Чехова обнаружили тело мужчины
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Проверку продолжает полиция.
В Московском художественном театре имени Чехова обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что никаких признаков криминальной составляющей правоохранители не выявили. Назначено вскрытие.
"В раздевалке МХТ сотрудником театра обнаружен сидящий на кушетке 60-летний мужчина без признаков жизни. Проводится проверка", — сообщил источник.
Ранее Лайф рассказывал, что на юго-западе Москвы обнаружили тело вокалистки популярной в 90-х поп-группы "Восток" Натэллы Ас.