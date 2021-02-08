Квартиры с видом на Кремль, внедорожники Lexus и дом в Чехии: на что тратил миллионы депутат Сопчук

На прошлой неделе депутат Госдумы Сергей Сопчук неожиданно проснулся миллиардером. Судя по официальным декларациям, последние пять лет парламентарий зарабатывал от 5,5 до 12,7 миллиона рублей в год, то есть в среднем около 500 тысяч рублей в месяц. Однако силовики считают, что на самом деле доходы депутата выше в сотни раз и он не отмечал их в декларациях.

По версии Генпрокуратуры, последние десять лет Сопчук финансировал компанию "Терней золото", которая занимается добычей драгоценных металлов. Депутат удачно вложил деньги в геологоразведку и фактически стал владельцем месторождения с запасами золота предположительной стоимостью 38,5 миллиарда рублей. Формально этот бизнес принадлежит Людмиле Стуковой, которая якобы приходится депутату родной сестрой.

Силовики посчитали, что Стукова была фиктивным владельцем, на самом деле всеми делами заправлял депутат Сопчук, хотя по закону он не мог совмещать работу в Госдуме и Заксобрании Приморья с коммерческой деятельностью. Депутат не смог предоставить доказательства, что все его доходы были получены законно. Замоскворецкий суд Москвы согласился с Генпрокуратурой. Фемида пришла к выводу, что Сопчук нарушил законодательство о противодействии коррупции. Теперь золотоносное богатство у депутата может быть изъято в пользу государства.

За нарушение закона "О противодействии коррупции" депутату может грозить дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

В России уже есть примеры наказания народных избранников за нарушения антикоррупционного закона. Например, в июне 2019 года депутата Курской областной думы Игоря Астапова лишили мандата из-за того, что он не указал в декларации 27 квартир, записанных на его супругу.

Депутат Сергей Сопчук в Госдуме. Фото © portofranko-vl.ru

Таможенный олигарх

Сергей Сопчук стал депутатом Госдумы в 2016 году. Прежде он занимал руководящие посты в Приморском крае, где вырос и начинал политическую карьеру. С 1990 года он был районным депутатом, с 1997 по 2007 год — депутатом Заксобрания Приморского края. В начале нулевых Сопчук руководил Октябрьским районом Приморского края, затем занял пост первого вице-губернатора при тогдашнем главе региона Сергее Дарькине.

Сергей Сопчук в Приморском крае. Фото © zspk.gov.ru

За время политической карьеры в Приморье Сопчук обзавёлся обширным бизнесом. Сейчас ему формально ничего не принадлежит. Как депутат, он не может заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бизнес-активы оформлены на его родственников. В основном на Людмилу Стукову, которую называют сестрой депутата.

Семья Сопчука через несколько фирм контролирует автомобильный пункт пропуска Полтавка на границе России с Китаем. Там грузы проходят пограничный, таможенный и санитарный контроль. Под управлением родственников Сопчука находится и пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области, где проверяют грузы, перевозимые из Китая по железной дороге или по реке Амур. В Приморском крае есть практика, когда пограничные пункты принадлежат частным структурам. Дальневосточный полпред Юрий Трутнев ранее выступал за выкуп этих погранпереходов, чтобы навести там порядок.

Приграничный пункт Нижнеленинское. Фото © Google maps

Фирма "Речной пункт пропуска Нижнеленинское" принадлежит сестре депутата Людмиле Стуковой. Пункт пропуска, судя по данным базы "СПАРК-Интерфакс", зарабатывает около 70 миллионов рублей ежегодно, сдавая помещения в аренду госучреждениям. При этом на балансе предприятия числятся активы стоимостью более 320 миллионов рублей.

Судя по базе данных "СПАРК-Интерфакс", в этом бизнесе были и другие родственники депутата: предположительно, мать Вера Ивановна Сопчук и, возможно, дочь Татьяна. С 2016-го по 2019-й именно им принадлежала фирма "Речной пункт пропуска Нижнеленинское". За автомобильные перевозки отвечал некий Дмитрий Стуков, однофамилец сестры депутата, который, судя по разнице в возрасте в 23 года, может быть её сыном.

За ним числился автомобильный пост Полтавка, связанные с ним фирмы "Фаворит-сервис" (до 2016-го им руководил сам Сергей Сопчук), а также Октябрьская транспортная компания. К посту приписан богатый грузовой автопарк из трёх десятков грузовиков-фур компаний MAN и Mercedes, имеющих разрешение на международные перевозки.

Бизнес на границе с Китаем должен приносить семье депутата хорошие деньги. Не исключено, что часть бюджета крутится в тени. По крайней мере, автомобильный пост контролировался через шесть разных фирм, часть из которых уже ликвидирована. На балансе всех фирм, имеющих отношение к посту, судя по данным "СПАРК-Интерфакса", есть активы на 500 миллионов рублей.

Ещё один прибыльный бизнес семьи депутата — золотодобыча. Добывающая компания "Терней золото" имеет на балансе более 1,3 миллиарда рублей. Именно это предприятие по решению суда может быть изъято у семьи депутата. В ноябре 2020 года Генпрокуратура РФ обратилась в Замоскворецкий райсуд Москвы с иском к Сергею Сопчуку, его сестре Людмиле Стуковой, а также к другим собственникам, потребовав обращения в доход государства долей в уставном капитале компании "Терней золото", потому что "не представлены доказательства его приобретения на законные доходы".

Адепт японского автопрома

Депутат Сопчук всегда любил хорошие машины. Свой автопарк он начинал собирать ещё в нулевых, когда работал депутатом Законодательного собрания Приморского края. Тогда он отдавал предпочтение продукции японского автопрома.

Внедорожник Toyota, принадлежавший Сергею Сопчуку. Фото © telegram

В 2007 году Сопчук получил кресло первого вице-губернатора Приморского края. В те времена он купил сразу три внедорожника Lexus. Сначала модель GX470, а затем GX460 и LX570. Первые на вторичном рынке стоят около трёх миллионов рублей, последний — до семи миллионов. Позже Сопчук купил ещё два внедорожника LX570.

Помимо "японцев" Сопчук покупал и флагманы немецкого автопрома. Например, у него был BMW 7-й серии, а также Mercedes S600. За первый дилеры теперь просят в автосалонах около восьми миллионов, за второй — от 15 миллионов.

"Мерседес" Сопчука. Фото © telegram

Кроме этих машин в его парке было ещё два автомобиля Mercedes S500 4MATIC, за которые сегодня дилеры попросили бы более 20 миллионов рублей, и один внедорожник этой же марки — GL450. К этому следует добавить микроавтобус Volkswagen Caravelle за три миллиона рублей, а также премиальный паркетник Range Rover, который новым стоит около десяти миллионов рублей.

В коллекции Сопчука есть и легенды советского автопрома: две "Волги" ГАЗ-21, которые закончили выпускать ещё в 1970 году.

Судя по базе данных ГИБДД, с которой ознакомился Лайф, все эти автомобили принадлежали или до сих пор принадлежат именно депутату Сергею Сопчуку. Однако часть дорогих машин может быть записана на родственников.

Фото © telegram

Фото © telegram

Блатные номера

Интересно и то, что большинство автомобилей Сопчука имели "красивые" номера 777 или 999. Похоже, депутат уверовал в силу чисел. В нумерологии три семёрки связаны с богатством и изобилием, а три девятки считаются маркером духовным, указывающим на связь с энергией космоса.

Фото © telegram

Большая часть его госномеров включает сочетание MMM. В Приморье такие серии обычно закреплены за депутатами. На машинах Сопчука встречались серии МВК, которые в Приморье относятся к служебным автомобилям УВД. Ещё одна "красивая" серия — AAA — якобы приписана к краевой прокуратуре. Сопчук также пользовался номерами серии МОО, которые, по данным Лайфа, использовали структуры УВД и МЧС.

Госномера Сопчука мелькали и на других машинах. Например, у автомобиля "Рейндж ровер" и микроавтобуса "Мерседес" был один номер на двоих. Номер одного из "лексусов" был замечен на джипе Audi, нескольких "тойотах", а также на редком и дорогом BMW от гоночного ателье Alpina.

Госномера других автомобилей Сопчука были в ротации на японском внедорожнике Honda, микроавтобусе Volkswagen, на седанах Toyota Allion и Nissan Teana, паркетнике Suzuki и легендарном гелике — Mercedes G500.

Фото © telegram

Часть этих автомобилей была выставлена на продажу в 2020 году. Мобильный номер продавца совпадает с номером телефона, привязанного к автомобилю Lexus GX470, принадлежавшему Сергею Сопчуку. С этого номера, например, в прошлом году продавали разношёрстный бюджетный автопарк: Honda Fit, Nissan X-Trail, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Lexus GX460, Toyota Prius. Местом сделки во всех случаях указан родной город депутата — Уссурийск.

Во Владивостоке по номеру телефона, связанному с автомобилями Сопчука, продавали Subaru Forester, Toyota Caldina, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi Outlander, Toyota Mark II, Lexus GX470, Honda Fit, Audi Q5, Toyota Mark X и Toyota Premio.

Фото © telegram

Важно отметить, что в последней декларации депутата Сопчука вообще нет автомобилей, кроме старой "Волги". Трудно себе представить, что парламентарий распродал весь свой автопарк, хотя часть машин он прежде указывал в официальных декларациях.

Домик в Чехии

Сопчук также вкладывался в недвижимость. В 2010 году он учредил в Чехии фирму BIXI Logistic Group s.r.o., через которую купил квартиру в этой стране.

В документах фирмы указано, что Сопчук был прописан в доме по улице Slunecna в пригороде Herink. На чешском сайте мы нашли объявление о продаже похожего по площади дома на той же улице. Цена вопроса — 13,8 миллиона чешских крон, или почти 50 миллионов рублей.

С переходом в Госдуму из Заксобрания Приморья Сопчук исключил из своей декларации дом в Чехии. Но созданная им чешская фирма по-прежнему действует, хоть и сменила ряд руководителей. Непохоже, что депутат действительно отказался от заграничного домика. Кстати, сама фирма до 2019 года располагалась в элитном жилом доме в Праге. Не исключено, что это была квартира самого Сопчука.

Квартиры с видом на Кремль

С переездом в Москву Сопчук также обзавёлся дорогим жильём в центре столицы. Ему и его родне принадлежат сразу две квартиры в районе Якиманка: у старого и нового корпуса Третьяковской галереи. Одна квартира находится в ЖК "Коперник" по соседству с "Президент-отелем", где в 1996 году располагался предвыборный штаб Бориса Ельцина.

Из окон ЖК "Коперник" открывается вид на Москву-реку, памятник Петру Первому, кирпичные стены фабрики "Красный Октябрь", купола храма Христа Спасителя. Цены на жильё в доме, где поселился депутат, начинаются с 90 миллионов рублей. Трёшки площади как у Сопчука продаются по цене от 130 до 265 миллионов рублей.







Рядом купили жильё родственники Сопчука. В легендарном Доме писателей в Лаврушинском переулке, прямо напротив старого корпуса Третьяковской галереи, где жили Борис Пастернак, Агния Барто, Ильф и Петров, приобрела квартиру Вера Ивановна Сопчук. Вероятно, это мать депутата. Затем жильё перешло в собственность сестре депутата Людмиле Стуковой.

Дом писателей (Лаврушинский переулок, 17 стр. 2) был построен в 1935 году в стиле раннего сталинского ампира. Внутри фешенебельные квартиры с потолками выше трёх метров. Цена квартир здесь, судя по данным ЦИАНа, варьируется от 45 до 120 миллионов рублей. Из окон виден столичный Кремль, храм Христа Спасителя и каменные палаты XVII века.







Ещё одна квартира Сопчука в Москве расположена на Ломоносовском проспекте. Судя по предложениям на сайте ЦИАН, она должна стоить 20 миллионов рублей. Эта квартира сейчас оформлена на однофамилицу депутата — Яну Сергеевну Сопчук, которая, вероятно, приходится ему дочерью.

У Сопчука осталась недвижимость и в Приморском крае, где ему принадлежат дом, квартира и земельный участок в приграничном с Китаем посёлке Покровка, а также ещё один дом площадью 320 квадратных метров во Владивостоке, кадастровая стоимость которого — около шести миллионов рублей. Рыночная цена может быть выше.

Лайф направил в аппарат депутата Сергея Сопчука вопросы о том, почему в его декларациях не отражена часть имущества и откуда у него деньги на покупку дорогой недвижимости и активов. Однако к моменту публикации материала ответов на них не получил.

PS