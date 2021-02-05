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Опубликовано 5 февраля 2021, 21:33

В Швеции заявили, что высылаемый из России дипломат не участвовал в митингах

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Там отметили, что оставляют за собой право на ответные шаги.

В Швеции заявили, что их дипломат, которого Москва решила выслать из России из-за участия в несанкционированной акции протеста, на самом деле якобы не принимал такого участия.

"Министерство категорически отвергает утверждения России о том, что дипломат принимал участие в демонстрации в России", — приводит РИА "Новости" комментарий МИД Швеции.

Там сослались на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, отметив, что мониторинг и наблюдение за внутриполитическими событиями в стране пребывания входит в прямые обязанности дипломатов. А высылку сотрудника посольства в Швеции назвали совершенно необоснованным шагом и отметили, что оставляют за собой право на "соответствующий ответ".

Российского посла вызвали в МИД Германии
Российского посла вызвали в МИД Германии

Напомним, МИД России ранее объявил персонами нон грата посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии за их участие в незаконных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.

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Николай Абрамов
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