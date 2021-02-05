В Швеции заявили, что высылаемый из России дипломат не участвовал в митингах

Там отметили, что оставляют за собой право на ответные шаги.

В Швеции заявили, что их дипломат, которого Москва решила выслать из России из-за участия в несанкционированной акции протеста, на самом деле якобы не принимал такого участия.

"Министерство категорически отвергает утверждения России о том, что дипломат принимал участие в демонстрации в России", — приводит РИА "Новости" комментарий МИД Швеции.

Там сослались на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, отметив, что мониторинг и наблюдение за внутриполитическими событиями в стране пребывания входит в прямые обязанности дипломатов. А высылку сотрудника посольства в Швеции назвали совершенно необоснованным шагом и отметили, что оставляют за собой право на "соответствующий ответ".