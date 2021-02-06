Мьянма стала 21-й страной, которая одобрила вакцину "Спутник V"
Фото © Twitter / sputnikvaccine
Ещё несколько государств готовятся к ним присоединиться.
Мьянма стала 21-й страной, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в официальном аккаунте препарата в "Твиттере".
Myanmar becomes the 21st country to register #SputnikV.— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 6, 2021
မြန်မာနိုင်ငံသည် Sputnik V ကိုမှတ်ပုံတင်ရန် ၂၁ နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ pic.twitter.com/SxGOOYo8WP
Применение "Спутника V" уже одобрили в Парагвае, Мексике, Аргентине, Венгрии, Иране, Турции и части Боснии и Герцеговины.
В центре Гамалеи ранее заявили, что ведётся разработка технологии, позволяющей быстро адаптировать вакцины к новым мутациям вирусов.