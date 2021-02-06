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Регион
Опубликовано 6 февраля 2021, 16:55

Мьянма стала 21-й страной, которая одобрила вакцину "Спутник V"

Фото © Twitter / sputnikvaccine

Фото © Twitter / sputnikvaccine

Ещё несколько государств готовятся к ним присоединиться.

Мьянма стала 21-й страной, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в официальном аккаунте препарата в "Твиттере".

Применение "Спутника V" уже одобрили в Парагвае, Мексике, Аргентине, Венгрии, Иране, Турции и части Боснии и Герцеговины.

Вакцину "Спутник V" назвали крупнейшим научным прорывом России со времён СССР
Вакцину "Спутник V" назвали крупнейшим научным прорывом России со времён СССР

В центре Гамалеи ранее заявили, что ведётся разработка технологии, позволяющей быстро адаптировать вакцины к новым мутациям вирусов.

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Николай Абрамов
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