Пожар в ангаре на юге Москвы локализовали — видео

Происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

Пожар в металлическом ангаре на Варшавском шоссе на площади 1000 квадратных метров локализован, сообщает начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов. Видео © LIFE

Пожар в ангаре на Варшавском шоссе в Москве на площади 1000 квадратных метров был локализован. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по столице Сергей Желтов.

"В 15:43 мск поступило сообщение о пожаре в складском помещении лакокрасочных изделий по адресу улица Варшавская, 37а. По прибытии на место пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено открытое горение, высокая температура и огромное количество выделяемых продуктов горения. Пожару присвоена вторая степень сложности. В тушении задействовано 30 единиц техники, включая два вертолёта, и 120 человек личного состава. В 17:08 мск пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — заявил Желтов.

В настоящий момент на месте пожара работает выездная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Согласно данным специалистов, которые производят замеры уровня вредных веществ в атмосферном воздухе, нарушений ПДК (предельно допустимой концентрации) выявлено не было.