Лайф публикует фото с места гибели четырёх рабочих при сходе снега с крыши зернохранилища на Алтае

Следователи открыли уголовное дело.





Следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за нарушения правил охраны труда, повлёкшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Сегодня утром в Заринском районе погибло несколько рабочих крестьянско-фермерского хозяйства, расчищавших снег. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места трагедии.

По данным следствия, мужчины чистили кровлю зерносклада на территории Смазневского элеватора. В этот момент произошёл сход снега, под толщей которого и оказались работники, четверо погибли. Следователи проводят осмотр места происшествия.

Как сообщал Лайф, всего в работах участвовало восемь человек. В какой-то момент слой снега отвалился и утащил всех за собой вниз. Когда они были уже на земле, их накрыла остальная масса льда с крыши. Четверо из них погибли на месте, ещё двое сумели выбраться сразу, а двое пострадали.