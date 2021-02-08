ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2021, 07:22
11566

Лайф публикует фото с места гибели четырёх рабочих при сходе снега с крыши зернохранилища на Алтае

Следователи открыли уголовное дело.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

1 / 2

Следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за нарушения правил охраны труда, повлёкшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Сегодня утром в Заринском районе погибло несколько рабочих крестьянско-фермерского хозяйства, расчищавших снег. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места трагедии.

По данным следствия, мужчины чистили кровлю зерносклада на территории Смазневского элеватора. В этот момент произошёл сход снега, под толщей которого и оказались работники, четверо погибли. Следователи проводят осмотр места происшествия.

Пять секунд — и снежная пелена. Момент схода лавины на Домбае попал на видео

Как сообщал Лайф, всего в работах участвовало восемь человек. В какой-то момент слой снега отвалился и утащил всех за собой вниз. Когда они были уже на земле, их накрыла остальная масса льда с крыши. Четверо из них погибли на месте, ещё двое сумели выбраться сразу, а двое пострадали.

Ранее в Калужской области восьмилетняя девочка задохнулась во время игры — ребёнок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал малышку.

BannerImage

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Алексей Дёмин
  • Новости
  • Регионы
  • Происшествия
  • Алтайский край
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar