Швеция, Германия и Польша высылают трёх российских дипломатов
Ранее российский МИД объявил персонами нон грата посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии.
Германия, Польша и Швеция объявили об ответных мерах после высылки их дипломатов из РФ. Так, в ФРГ объявлен персоной нон грата сотрудник Посольства России в Берлине, власти Польши решили выслать сотрудника генконсульства в Познани, Швеция также вышлет сотрудника российского посольства.
В заявлении польского МИД говорится, что такая мера принята "в ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата". В ФРГ также не согласились с такими шагами Москвы.
"Правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника Посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано", — говорится в заявлении, которое цитирует РИА "Новости".
"Мы сообщили послу России, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это чёткий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который просто выполнял свои обязанности", — написала в "Твиттере" глава МИД Швеции Анн Линде.
Напомним, 5 февраля российский МИД объявил персонами нон грата посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии за их участие в незаконных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломатам предписали в ближайшее время покинуть территорию РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что её страна и Евросоюз оставляют за собой право расширить санкции против Москвы.
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