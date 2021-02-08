Швеция, Германия и Польша высылают трёх российских дипломатов

Ранее российский МИД объявил персонами нон грата посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии.

Германия, Польша и Швеция объявили об ответных мерах после высылки их дипломатов из РФ. Так, в ФРГ объявлен персоной нон грата сотрудник Посольства России в Берлине, власти Польши решили выслать сотрудника генконсульства в Познани, Швеция также вышлет сотрудника российского посольства.

В заявлении польского МИД говорится, что такая мера принята "в ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата". В ФРГ также не согласились с такими шагами Москвы.

"Правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника Посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано", — говорится в заявлении, которое цитирует РИА "Новости".

"Мы сообщили послу России, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это чёткий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который просто выполнял свои обязанности", — написала в "Твиттере" глава МИД Швеции Анн Линде.